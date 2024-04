Le cambriolage a eu lieu au domicile d’un salarié de l’entreprise Thalès. L’auteur est actuellement recherché.

Un nouveau cambriolage à 134 jours de l’ouverture des Jeux Olympiques. Dans la nuit de dimanche à lundi dans les Hauts-de-Seine, un ordinateur contenant des données sensibles relatives à l’événement sportif a été volé au domicile d’un employé de Thalès, a-t-on appris. Le Figaro de sources concordantes, confirmant une information d’Europe 1.

Les faits se sont déroulés vers 2 heures du matin à Sceaux. La police a été contactée par une femme qui venait d’être victime d’un cambriolage. Elle a été réveillée par le bruit d’une vitre brisée, puis a constaté le désordre chez elle, avec la disparition de trois ordinateurs. Une source policière nous apprend que des fichiers contenant des données sensibles sur la surveillance territoriale liée à l’organisation de la sécurité des Jeux olympiques étaient stockés sur l’un des ordinateurs. Mais du côté de Thalès, on nous dit au contraire que ce collaborateur «ne travaille pas sur un programme lié à la sécurité des Jeux Olympiques.» De plus, l’ordinateur était équipé d’un «chiffrement » et de « verrouillage par code » avec un « authentification forte« .

« Aucune information sensible »

La police a procédé à des constatations sur place. La maison n’était pas équipée d’un système de vidéosurveillance. Le parquet de Nanterre indique Figaro qu’une enquête a été ouverte. Les investigations ont été menées au commissariat local. Pour l’instant, aucun suspect n’a été arrêté.

En mars, le comité d’organisation des Jeux olympiques (COJO) a été victime de deux vols d’ordinateurs contenant des données sur l’événement. Mais le patron du COJO, Tony Estanguet, s’est voulu rassurant sur la nature des données qui ont pu fuir, affirmant que ces ordinateurs « ne détenait pas d’informations sensibles. »