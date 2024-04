« Et vous voyez cette photo, cette photo du bonheur, qu’elle a mise sur les réseaux sociaux et qui nous fait penser à cet homme remarquable et à cet homme qu’on ne verra plus sur notre plateau de CNews. Il y a beaucoup de réactions, j’ai vu que Laurence Ferrari avait tweeté il y a quelques minutes ce que nous pensons tous ce matin : ‘Grande tristesse ce matin. Toutes mes pensées pour toi et ta famille chère Karen’« , a commenté, très ému, Pascal Praud tout en s’associant, au nom de toute la rédaction de CNews, à la douleur et au chagrin de la famille de Gil Taieb.

« Il va tellement nous manquer ! » : l’hommage de Cyril Hanouna à Gil Taieb

Un autre animateur du groupe Canal+ a fait part de sa tristesse en apprenant la disparition du vice-président du Crif. » Comme c’est triste ce matin ! Gil va tellement nous manquer ! J’ai tellement aimé ce monsieur ! Et nous continuerons de l’aimer ! Karen, je pense à toi et aux enfants !« , a réagi Cyril Hanouna, présentateur vedette de Ne touchez pas à ma TV sur C8, via son compte X.