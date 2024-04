Abandon ou élimination ? C’est ce que voulaient savoir les téléspectateurs. En effet, lors de la diffusion du huitième épisode de Koh-Lanta, les chasseurs d’immunité, Denis Brogniart a réuni les ambassadeurs des rouges et jaunes pour désigner le chef de groupe. Mais aussi pour déterminer le candidat qui devrait quitter l’aventure. Et après de nombreuses négociations, Léa et Pauline ont fini par nommer Ricky. Toutefois, les raisons de ce choix ne sont pas passées inaperçues.

Les raisons du départ d’Eddy révélées

Pour justifier son choix, Léa a révélé qu’elle avait décidé de faire partir Ricky par vengeance, mais aussi parce qu’il n’est pas très utile. Et selon ce dernier, le candidat de Koh-Lanta avait même demandé à quitter l’aventure. « Ricky nous a clairement demandé de mettre son nom si nous allions voir les ambassadeurs», a-t-elle indiqué. Une décision que tous les membres de l’équipe rouge ont comprise. Cependant, Ricky dit qu’il n’a pas abandonné du tout. « Ce n’était pas du tout un abandon.Je n’ai jamais voulu partir. Si j’avais vraiment voulu abandonner, j’aurais attrapé mon sac et personne ne m’aurait retenu. Je n’avais pas besoin que mon nom soit communiqué aux ambassadeurs pour partir», a récemment déclaré le jeune homme à TV Mag.

Cécile confirme l’abandon du candidat de Koh-Lanta

Au lendemain de l’élimination de Ricky dans Koh-Lanta, Cécile n’a pas hésité à se confier sur son compte Instagram. « J’ai vraiment besoin de te faire part de mes sentiments sur départ de Ricky aux ambassadeurs et la réalité de ce qui s’est passé sur le terrain« , dit-elle. Puis elle a ajouté : «Je peux confirmer que Ricky nous a demandé de mettre son nom si nous allions voir les ambassadeurs. Il m’a demandé droit dans les yeux.» Selon Léa, Ricky ne se sentait pas bien depuis quelques temps. « Ce n’était pas juste un petit relâchement que nous avions mal interprété lors d’une brève conversation, c’était une longue période de relâche qui a duré plusieurs jours», a-t-elle confié.

Pourquoi l’abandon camouflé de Ricky est-il inquiétant ?

A la fin de cet épisode de Koh-Lanta 2024 diffusé sur TF1, Denis Brogniart a clairement déclaré : «La vérité éclate : en pleine nuit, dans le plus grand secret, Ricky avait demandé à partir même si les Rouges exploitaient Léa en lui laissant le mauvais rôle de paraître le sacrifier.» Ce qui veut dire que la production était consciente de son abandon. Par conséquent, pour les téléspectateurs, il était logique que la décision de Ricky soit jugée comme telle et non comme une élimination. Ce qui aurait permis au dernier candidat de l’aventure de réintégrer la compétition. Donnant ainsi un autre résultat au programme. Or, tel n’a pas été le cas. Ce qui laisse les téléspectateurs dans le doute. Et le fait que Ricky semble regretter sa décision n’arrange pas les choses. Laissant de nombreuses questions autour de la véritable nature de son départ.