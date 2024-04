Chanteuse célèbre dans le monde entier depuis près d’une décennie, la Suédoise Zara Larsson rejoint David Guetta au Festival Before the Beauregard. Le mercredi 3 juillet, elle retrouvera sur la scène d’Hérouville le DJ français avec qui elle a récemment collaboré sur le titre On My Love.

Les fans de football connaissent tous cette artiste, sans peut-être même connaître son nom ou son visage. Auteur de l’hymne de l’Euro 2016 en France avec David Guetta, Celui-ci est pour toiZara Larsson sera sur scène à Beauregard le mercredi 3 juillet.

La chanteuse a commencé sa carrière très jeune en remportant Talangla version suédoise de La France a un talent incroyableà seulement 10 ans en 2008. Bien connue dans son pays, elle perce alors en Europe avec le tube Dévoiler en 2013, avant de conquérir le monde avec des sons plus électroniques comme Jamais t’oublier et particulièrement Vie luxuriante en 2015.

Dès lors, presque tous ses singles deviennent or ou platine, même si, en France, elle est moins diffusée sur les radios généralistes. Mais en janvier 2023, son tube dance Can’t Tame Her la propulse à nouveau sur le devant de la scène.

En septembre dernier, elle est sortie Sur mon amour, une nouvelle collaboration avec David Guetta. Il paraît donc fort probable que les chansons communes seront interprétées par les deux artistes sur la scène du Festival de Beauregard, mercredi 3 juillet prochain puisque le DJ français y jouera pour la première fois.

Devant ces deux monstres internationaux, une petite normande va se retrouver à l’honneur. Originaire de Vire, la franco-britannique Maddy Street et ses mélanges d’indie rock, d’électro pop et de hip hop alternatif lanceront les festivités de la 14e édition de la manifestation musicale d’Hérouville-Saint-Clair.