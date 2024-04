Avec l’avènement de la technologie financière et l’essor de l’économie numérique, les actifs du monde réel (RWA) deviennent progressivement accessibles au grand public. La tokenisation, un processus de conversion de ces actifs en jetons numériques sur une blockchain, permet de décentraliser la propriété et d’accéder à des opportunités d’investissement auparavant réservées aux institutions et aux particuliers fortunés.

Qu’est-ce que le secteur RWA ?

Actifs du monde réel ou RWA (pour Real World Assets) représente tout actif corporel ou incorporel qui peut être acheté, vendu ou échangé.

Ils peuvent être regroupés en différentes catégories :

Immobilier : terrains, maisons, bâtiments commerciaux, etc.

Actions et obligations de sociétés cotées en bourse ou non cotées.

Objets d’art, bijoux ou autres produits de luxe.

Droits de propriété intellectuelle, tels que brevets ou licences.

Matières premières, comme l’or, l’argent ou le pétrole.

La tokenisation : un levier pour démocratiser l’accès au RWA

Traditionnellement, investir dans des actifs du monde réel nécessite un capital important et un vaste réseau de contacts. Cependant, le tokenisation est en train de changer la donne.

Cette technique consiste à représenter un bien physique ou un droit de propriété sous la forme d’un jeton numérique (ou « token ») sur une blockchain.

En divisant la valeur totale d’un actif en plusieurs tokens, il devient possible à des milliers de personnes d’en acquérir une petite partie, ce qui n’était pas le cas auparavant.

Avantages de la tokenisation du RWA

Transparence: La blockchain assure un registre public, immuable et facilement consultable par les parties prenantes. Cela rend plus difficile la dissimulation ou la falsification d’informations sur un actif. Diversification: La tokenisation permet de diversifier son portefeuille en investissant dans des RWA peu connus ou peu exploités jusqu’à présent. Liquidité: Les jetons peuvent être vendus ou échangés à tout moment sur des plateformes dédiées, ce qui facilite l’entrée et la sortie de positions. L’inclusion financière: L’accessibilité au RWA via la tokenisation offre des opportunités d’investissement aux personnes à faibles revenus ou vivant dans les pays émergents.

Exemples concrets de tokenisation d’actifs du monde réel

Plusieurs exemples illustrent l’utilisation de la tokenisation pour donner accès à une nouvelle forme de propriété.

Immobilier tokenisé

La tokenisation immobilière consiste à diviser la valeur d’un bien immobilier en plusieurs jetons numériques et à les vendre aux investisseurs.

Un particulier peut acquérir une partie d’une maison, un immeuble commercial ou un terrain agricole sans avoir à débourser des sommes considérables ni à s’occuper de la gestion et de l’entretien de la propriété.

Les investisseurs reçoivent des rendements sous forme de dividendes proportionnels à leur part et peuvent revendre leurs tokens sur un marché secondaire.

Œuvres d’art tokenisées

Les œuvres d’art représentent un marché d’investissement traditionnellement réservé à une élite fortunée. La tokenisation permet à un public plus large d’accéder à cette classe d’actifs en facilitant l’achat et la vente d’actions d’œuvres d’art.

Par exemple, un tableau maître pourrait être divisé en plusieurs milliers de jetons, chacun représentant une petite partie de sa valeur. Ainsi, un investisseur n’a pas besoin d’acheter la totalité de l’œuvre pour en posséder une partie et bénéficier de sa potentielle plus-value.

Licences et droits d’auteur tokenisés

La tokenisation permet également de monétiser les licences de propriété intellectuelle et les droits d’auteur, comme les brevets, les marques ou les œuvres musicales. En divisant ces droits en plusieurs tokens, leur détenteur peut céder une partie de ses revenus futurs à des investisseurs, généralement sous forme de royalties. Les investisseurs peuvent ainsi percevoir un rendement basé sur les revenus générés par l’exploitation de la propriété intellectuelle et revendre leurs tokens sur le marché secondaire.

Enjeux et défis de la tokenisation RWA

Malgré son potentiel révolutionnaire, la tokenisation des actifs du monde réel soulève plusieurs questions juridiques, fiscales et réglementaires :

La législation varie considérablement d’un pays à l’autre, ce qui peut rendre difficile l’établissement de cadres normatifs cohérents et appropriés pour la tokenisation.

Déterminer la valeur des actifs tokenisés et des tokens eux-mêmes peut être complexe, en particulier pour les actifs incorporels ou difficiles à quantifier.

La protection des données personnelles des investisseurs doit être prise en compte, compte tenu de la transparence inhérente à la technologie blockchain.

La lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme constitue un enjeu majeur, tant pour les autorités que pour les plateformes impliquées dans la tokenisation.

La tokenisation des actifs du monde réel ouvre la porte à de nouvelles opportunités d’investissement et à la démocratisation de l’accès au RWA.

Bien que ce processus soit encore jeune et doive surmonter divers obstacles réglementaires et techniques, il offre un potentiel considérable pour étendre les opportunités financières au-delà des frontières traditionnelles et construire une économie plus inclusive et décentralisée.