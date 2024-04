NARRATIF – Les élus du parti de l’oligarque Ivanishvili veulent interdire, comme en Russie, les financements étrangers destinés aux ONG.

À Tbilissi

« Canons Ara Roussoul ! (« Non à la loi russe ! »). Le slogan a été scandé tout lundi soir devant le Parlement de l’ex-République soviétique du Caucase du Sud, lors du rassemblement des opposants au projet de loi «sur la transparence» que le parti au pouvoir, le Rêve géorgien, veut adopter à tout prix, dès la première lecture. Un slogan scandé ad nauseam tout au long d’une soirée de printemps vécue comme une entrée dans l’hiver russe. « Cette loi sert avant tout à nous couper de l’Occident, il n’y a que des Américains et des Européens pour soutenir notre société civile et nos médias… et cette loi veut les pointer du doigt pour des représailles publiques en les traitant d’« agents étrangers » tant que 20% de leur budget provient de fonds étrangers», résume Guiorgui, employé de banque de 36 ans, drapeau européen sur les épaules.

Il y avait un air de déjà-vu sur la place devant le Parlement, théâtre de toutes les passions politiques géorgiennes depuis des décennies. Il y a un peu plus…