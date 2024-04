Une scène stupéfiante s’est produite dans une banque brésilienne ce mardi. Une femme s’est présentée avec une personne âgée en fauteuil roulant dans l’intention d’obtenir un prêt. Problème, l’homme, présenté comme son oncle, était décédé.

Les employés n’en croyaient pas leurs yeux. Ce mardi 16 avril, un incident à peine croyable a eu lieu dans une succursale d’Itaú Unibanco, une banque brésilienne, à Rio de Janeiro. Une femme a tenté de convaincre une personne en fauteuil roulant de signer un prêt. Devant son absence de réaction, les secours sont arrivés en urgence pour constater son décès.

Dans une vidéo de TV Globo, on peut voir cet homme, visiblement inconscient devant le bureau d’un conseiller. Ses yeux sont fous et sa tête penche définitivement en arrière. La femme qui l’accompagne est obligée de le soutenir, tout en essayant de lui prendre la main pour lui faire signer un papier.

« Signez ici, comme sur le document »

Perplexe devant cette scène, une employée de banque a décidé de la filmer avec son téléphone. On l’entend dire « Je pense qu’il ne va pas bien », tandis que la femme tente de convaincre l’homme qu’elle appelle son oncle de valider le document de prêt : « Je ne peux pas signer pour vous. Ce que je peux faire, je le ferai. Signez ici, comme sur le document, pour que cela ne me donne plus de maux de tête », dit-elle.

Les secours ont été appelés et ont déclaré l’homme de 68 ans mort. Conduite au commissariat, la femme a affirmé qu’elle s’occupait de son oncle malade et qu’un contrat de pré-prêt, d’un montant de 17 000 réals brésiliens (environ 3 000 euros), avait déjà été validé.

Mais selon les médias brésiliens, la police enquête pour savoir si la relation est avérée et si d’autres personnes l’ont aidé à commettre ce crime. Elle pourrait être poursuivie pour détournement de fonds et « profanation de cadavre ».