A quelques heures du quart de finale retour de Ligue des champions entre le FC Barcelone et le PSG, ce mardi au stade de Montjuïc (21 heures sur RMC Sport 1), la presse catalane se montre confiante. Les médias pro-Barça s’en prennent même au club parisien, à son budget astronomique et à sa star Kylian Mbappé.

« Força Barça ! » La Une du quotidien catalan Sport est simple et le message est clair à l’heure du quart de finale retour de Ligue des champions entre le FC Barcelone et le PSG, ce mardi au stade de Montjuïc (21 heures sur RMC Sport 1). Après la victoire au Parc des Princes la semaine dernière à l’aller (2-3), les suiveurs, observateurs et supporters du club barcelonais n’attendent qu’une chose : « Encore une nuit magique pour revenir en demi-finale pour la première fois ». fois en cinq ans. À la Une du journal pro-Barça, on peut voir Lewandowski lever le pouce, opposé à Kylian Mbappé. Et entre les deux joueurs : la Coupe des Grandes Oreilles.

Sport met en avant les « raisons d’être optimiste » pour le Barça, évoquant les dernières confrontations en C1 où Paris n’a pas réussi à inverser la tendance lors des matchs à l’extérieur. Et Mbappé prend sa place dans un édito, même si son triplé à Barcelone en 2021 (1-4 en 8e de finale aller de Ligue des Champions) reste dans les mémoires : « Avec Lewandowski, la seule star que le club a les finances pouvaient se permettre, et la meilleure académie du monde, quelque chose dont nous devrions tous nous vanter davantage, le club a décollé et a mis le PSG super millionnaire de Mbappé dans les cordes. Aujourd’hui, nous reverrons une équipe de onze joueurs contre Mbappé et dix. d’autres joueurs. »

Ligue des Champions – Barça-PSG – Robert Lewandowski et Kylian Mbappé à la Une de la presse espagnole, le 16 avril 2024 – Captures

« L’Histoire est du côté du Barça »

« Une clameur ! », titre Mundo Deportivo, l’autre quotidien sportif qui suit le Barça. Un appel aux supporters pour qu’ils enflamment le stade olympique de Montjuïc et ses près de 50 000 places. Encore de l’optimisme : « L’histoire est du côté du Barça face aux Parisiens. Les Blaugranas ont déjà éliminé le PSG de la Ligue des champions lors de deux quarts de finale (2013 et 2015) et en huitièmes de finale de la remontée héroïque en 2017 », rappelle le journal. .

Catalunya Radio souligne la présence du président de Barcelone, Joan Laporta, à l’entraînement de lundi, veille du match. « La semaine est décisive. Mardi, le ticket pour les demi-finales de la Ligue des Champions sera en jeu et dimanche, il y aura le clasico (contre le Real Madrid en Liga). Une victoire au Santiago Bernabeu apporterait Le Barça se rapproche de cinq points de la tête du classement », souligne la radio. Les médias locaux soulignent également que, même s’il n’y a pas de menaces particulières sur cette rencontre, la sécurité sera renforcée et il sera interdit de porter les couleurs du PSG aux abords du stade, en dehors du secteur visiteurs.