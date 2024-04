Manchester City et le Real Madrid s’affrontent en quart de finale retour de Ligue des Champions, ce mercredi (21 heures). Voici la composition attendue des Madrilènes.

Une semaine après une pluie de buts au Bernabeu (3-3), le Real Madrid retrouve Manchester City pour une troisième confrontation en trois ans à l’Etihad Stadium. Un voyage périlleux que le club espagnol aborde forcément avec un esprit de revanche après l’humiliante défaite 4-0 subie lors de la précédente édition.

Carlo Ancelotti aura donc à cœur de concocter un plan judicieux pour réduire les espaces et contrer la force de frappe offensive du tenant du titre. Le technicien italien est toujours confronté à un véritable casse-tête puisque l’infirmerie reste bien garnie avec les absences de longue durée de Thibaut Courtois et David Alaba.

Encore un casse-tête pour Ancelotti

Un autre élément important du groupe madrilène manquera à l’appel ce mercredi soir : Aurélien Tchouaméni. Averti à l’aller en concédant un coup franc qui a permis l’ouverture du score rapide de Bernardo Silva, l’international français est suspendu pour ce deuxième tour.

Tchouaméni dépannait déjà en défense centrale. Pour le remplacer, c’est le couteau suisse Nacho qui devrait être aligné aux côtés de Rüdiger. Le reste des onze devrait être identique à la semaine dernière. Lunin devrait continuer dans le but, tout comme Carvajal et Mendy sur les côtés. Le trio Camavinga-Kroos-Valverde tient le terrain au milieu, et le tandem Rodrygo-Vinicius sera épaulé par Bellingham.

La composition attendue du Real Madrid : Lunin – Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy – Camavinga, Kroos, Valverde – Bellingham – Rodrygo, Vinicius.