Renards, blaireaux, sangliers… Sur la route, les rencontres réservent parfois quelques surprises. Mais avouons-le, peu d’entre nous sont prêts à voir un éléphant traverser juste devant notre pare-chocs, en plein centre-ville. C’est précisément ce qui est arrivé à certains automobilistes à Butte, dans le Montana (États-Unis), le 16 avril, comme le rapportent nos confrères du New York Post.

Promenade urbaine improvisée

Viola, une éléphante de 58 ans, venait de s’échapper d’un cirque faisant escale en ville. Plusieurs vidéos publiées par nos confrères montrent l’animal errant parmi les voitures.

Lors de cette évasion express, l’éléphant a eu le temps de faire tomber une clôture et de déféquer dans le jardin d’une maison. Dans une vidéo, un passant réagit : « Un éléphant qui marche sur la route. Oh mon Dieu ! On ne voit qu’à Butte, un éléphant s’est échappé du cirque. »

Heureusement, l’un des éducateurs du cirque a rapidement réussi à faire entendre raison au pachyderme. Après une dizaine de minutes d’errance, Viola revint au chapiteau.

Les défenseurs des droits des animaux montent au créneau

Selon nos confrères, le personnel était en train de laver l’animal lorsqu’une voiture qui passait par là lui a fait peur. Malgré cet incident, l’éléphant a pu se produire lors des représentations prévues dans la journée.

Cette évasion n’a pas manqué d’être commentée par plusieurs associations de défense des animaux qui ont vu dans cet épisode une illustration de l’exploitation et de la maltraitance animale qui allaient régner au sein des cirques. Selon ces militants, Viola s’est enfuie pour ne plus avoir à « travailler »…

