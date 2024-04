🇦🇪 DUBAI C’EST LE DÉLUGE !

La foudre frappe les gratte-ciel, les rues et même les stations de métro sont inondées, et dans l’un des plus grands centres commerciaux de la planète, le Dubai Mall, des canalisations éclatent, des marchandises noyées dans des jets d’eau. eau,… pic.twitter.com/fibfPxgaTJ

-Pascal Laurent (@Pascal_Laurent_) 16 avril 2024