Le British Telegraph s’alarme, sans doute à juste titre : dans sa guerre contre l’Ukraine, si mal démarrée, la Russie apprend peu à peu, ce qui devrait inquiéter les alliés de Kiev. Elle apprend de ses erreurs tactiques, même si elles sont encore nombreuses, comme le prouve un assaut mécanisé colossal, près de Tonenke, qui s’est transformé en une véritable débâcle.

Elle apprend à utiliser les drones qui, pour l’Ukraine et depuis le premier jour de l’invasion, ont été l’une des principales armes de résistance, voire de survie lorsque les munitions s’épuisent, comme c’est le cas actuellement. le cas depuis plusieurs mois. Elle apprend à esquiver les sanctions, notamment sur ses précieux hydrocarbures qui continuent de se vendre plus cher que les pays occidentaux ne le souhaiteraient, sur des marchés mondiaux parfois douteux.

Ukraine – Russie : les avions militaires de la guerre

Au prix d’un avenir incertain, elle apprend à mettre son économie au service quasi exclusif de la guerre, et à augmenter rapidement sa production, notamment d’obus, qui sortent plus vite de ses chaînes de production que ceux fabriqués ou difficilement trouvés. Les alliés de Kiev ne trouvent pas l’artillerie ukrainienne.

Elle apprend à resserrer ses liens avec les quelques nations qui continuent de ne pas lui tourner le dos. L’Associated Press a récemment rapporté que la Chine augmentait ses livraisons à Moscou, notamment de machines-outils et d’électronique essentielles à son industrie de l’armement.

Quant à l’Iran, quand il ne les envoie pas en masse s’écraser contre les défenses israéliennes, il envoie une quantité de drones Shahed faible coûtvoire des missiles balistiques, tandis que la Corée du Nord s’est transformée en une usine d’obus pour Moscou qui, ces derniers mois, semble fonctionner à pleine capacité.

La Russie, réservoir colossal de blindés et d’hommes

Comme nous l’expliquait récemment en détail Léo Péria-Peigner, chercheur en industrie d’armement et de défense au Centre d’études de sécurité de l’Institut français des relations internationales (Ifri), la Russie dispose, loin du front, de stocks gigantesques. des équipements fabriqués à l’époque soviétique et mis au rebut – mais non mis au rebut – en attendant leur rénovation puis le (hypothétique) retour à l’action.

Ces véhicules blindés et chars de combat ne sont certainement pas la première nouveauté – la Russie a peur de perdre son engin le plus moderne en Ukraine, le T-14 Armata et, faute de véhicules plus récents, continue d’envoyer au front des engins comme le T-55 antédiluvien, entré en service en 1958.

En masse pure plutôt qu’en qualité, Moscou a donc de quoi faire. Et si son artillerie, surnommée dans ses rangs la « Déesse de la guerre », commence comme celle de Kiev à montrer de sérieux signes de fatigue, comme le rapporte un article de The Economist suite à une note de l’Institut international d’études stratégiques (IISS), certains analystes estiment qu’elle pourrait encore tenir deux ou trois ans.

Quant à son armée de l’air, elle a certainement perdu un nombre incommensurable d’avions, 347 avions et 325 hélicoptères selon les chiffres de Kiev, dont certains extrêmement rares et précieux comme les Beriev A-50 traqués et abattus par l’Ukraine. .

Mais selon le patron de l’OTAN en Europe, Christopher Cavoli, ce n’est qu’une partie émergée de l’iceberg : comme le rapporte Newsweek, le général estime que cela ne représente « que » 10 % de ce qui est disponible. La Russie, qui n’aurait quasiment rien perdu de certaines de ses capacités, notamment celle de bombarder son voisin à longue distance.

De plus, si l’armée de l’air russe s’est éloignée un temps du front pour limiter les pertes, elle a appris à faire bon usage de redoutables bombes planantes, lancées depuis des cieux moins risqués, et qui font des ravages parmi les troupes ukrainiennes.

Bref, la Russie apprend, elle progresse, et si elle ne parvient pas à percer, elle semble prendre son temps. Tout simplement parce qu’elle l’a, d’autant plus que les États-Unis, principal fournisseur d’aide militaire à l’Ukraine, ont coupé les robinets en raison de querelles internes.

Cet épisode devrait, a promis le « speaker » de la Chambre Mike Johnson et rapporte Le Figaro, très prochainement. Alors que les troupes du Kremlin avancent à nouveau avec force dans l’est de l’Ukraine, avec l’objectif clair de prendre la ville de Chasiv Yar (ou Tchasiv Iar) et que les conditions se détériorent rapidement, comme l’expliquait récemment RFI à la suite du commandant en chef ukrainien Oleksandr Syrsky, Kiev pourrait retrouver le minimum d’air qui lui manque actuellement.

Et s’il ne restait plus qu’un an à la Russie ?

Encore quelques années de guerre selon certains analystes : les perspectives sont sombres. A moins qu’ils ne se trompent, ou qu’ils soient trop prudents dans leurs analyses. Parce que d’autres voient les choses un peu différemment.

C’est le cas du journaliste David Axe, dans un article récemment publié par Forbes. Selon lui, « l’horloge tourne » pour le Kremlin et Vladimir Poutine. Qui n’aurait pas deux ou trois ans – voire plus – pour faire de son « opération spéciale » une victoire nette, nette et complète, mais douze mois.

Selon lui, l’aide de 60 milliards de dollars encore en attente avant le vote de la Chambre, dont dépend la bonne volonté de Mike Johnson, permettrait effectivement à l’Ukraine de stopper les avancées russes de ces dernières semaines. Puis reprenons leur guerre d’usure : en défense, les troupes sous drapeau jaune et bleu infligent plus de dégâts à celles de Russie que l’inverse. Et malgré sa pleine mobilisation, « La Russie utilise des ressources qu’elle ne peut pas remplacer »écrit David Axe.

Depuis le début de l’année, a-t-on calculé et rapporté Le Point, Moscou a perdu en moyenne environ 1 000 hommes par jour, morts ou mis hors de combat. La Russie a beau vider ses prisons et faire venir des jeunes hommes de tous horizons – même de l’étranger – grâce à de confortables primes, le coût humain est indicible, l’impact économique réel, et elle ne peut pas le faire indéfiniment.

Selon une étude du ministère estonien de la Défense, précédemment rapportée par Forbes, il a été calculé que tuer ou neutraliser 100 000 soldats russes au cours de l’année pourrait faire dérailler les plans militaires du Kremlin à moyen terme. et à long terme – sans parler des terribles saignements que de telles pertes provoquent dans son économie.

Même chose pour les véhicules blindés : si la production russe s’accélère, elle n’en sortira, au mieux, que 500 ou 600 par an de ses chaînes de production. Extraire une vieille machine d’un inventaire souvent négligé et la remettre en état peut prendre du temps, presque autant que fabriquer un nouveau véhicule.

1/10 Pourquoi 2024 représente la dernière opportunité significative pour la Russie de réaliser des gains substantiels en Ukraine d’un point de vue militaire. Analyse par @joni_askola pic.twitter.com/T7tjfBbRni -Artur Rehi (@ArturRehi) 11 avril 2024

Et bien qu’ils soient colossaux, ces stocks ne sont pas infinis. Alors que la Russie perd 1 000 chars de combat et 2 000 véhicules blindés par an depuis le début de la guerre, un rythme qui pourrait s’accélérer si l’Ukraine reçoit les munitions dont elle a besoin, David Axe cite une étude qui calcule que la Russie n’a peut-être plus grand-chose à sortir. de naphtaline en 2025.

Beaucoup, et peut-être tout, dépend donc du déblocage de l’aide américaine par Mike Johnson – que d’éminents Russes appellent désormais « notre Johnson », comme l’a rapporté Newsweek. Et si la Russie apprend, apprend vite et ne doit jamais être sous-estimée, elle se trouve néanmoins confrontée à des réalités tangibles et changeantes, qui pourraient encore évoluer au profit de Kiev, et contre lesquelles elle finira par manquer de ressources.