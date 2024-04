Paulo Fonseca était en conférence de presse ce mercredi pour faire le point sur les forces en présence pour le quart de finale retour de la Ligue Europa Conférence. Cinq absences dans le groupe.

L’une des échéances les plus importantes de la saison arrive ce jeudi (18h45) pour le LOSC. Les Dogues affrontent Aston Villa pour le match retour des quarts de finale de la Ligue Europa Conférence. Avant cela, Paulo Fonseca était en conférence de presse pour faire le point sur son groupe. Au total, il en manque cinq. En plus des absents habituels, qui sont Samuel Umtiti (toujours en convalescence de son opération au genou), Andreï Ilic (même situation après son opération du péroné) ainsi que Rafael Fernandestoujours touché au niveau des quadriceps, Edon Jegrova sera également indisponible pour cette réunion. Le Kosovar est blessé à la cheville gauche depuis le match aller. Ignacio Miramón est également emballé (sans plus de précisions). Adam Ounas est de retour dans le groupe. Paulo Fonseca a confirmé sa présence pour cette prochaine rencontre.

Les mots de Paulo Fonseca lors d’une conférence de presse : « Pour demain, Raf(ael Fernandes), Nacho (Ignacio Miramon), (Andrej) Ilic et Sam(uel Umtiti) sont toujours blessés. Edon (Zhegrova) est également blessé. Tout le monde est disponible pour le match. Je m’attends à ce qu’Edon soit prêt pour le prochain match de championnat. »