Il a ensuite qualifié un journaliste néerlandais de « fausses nouvelles » et a parlé de « Chine » dans le style sec et breveté de Trump.

Trump a qualifié Bruxelles de « comme un enfer » lors de sa première candidature à la présidence des États-Unis.

Le discours d’ouverture de Farage à la Conférence nationale conservatrice à Bruxelles s’est déroulé dans une atmosphère fébrile après que la police de la ville ait ordonné l’arrêt de l’événement. Parmi les autres intervenants prévus figuraient Suella Braverman, l’ancienne ministre britannique de l’Intérieur, et le dirigeant hongrois Viktor Orbán, qui devrait s’exprimer mercredi.

Pendant que Farage parlait, la police s’est rassemblée à l’entrée de la salle. Il a rendu hommage au « courageux tunisien » propriétaire de l’espace événementiel Claridge pour avoir tenu tête aux « tyrans » qui voulaient que l’événement soit interrompu.

L’homme politique britannique – qui, selon la rumeur, envisageait un retour en première ligne de la politique nationale – a déclaré que Trump avait raison avec la Chine et a salué sa politique au Moyen-Orient à l’égard de l’Iran et la conclusion des accords d’Abraham, une série d’accords diplomatiques entre Israël et certains pays arabes. Il a accusé le chef des Affaires étrangères de l’UE, Josep Borrell, d’apaiser l’Iran.

S’exprimant sans notes, Farage a joué les grands coups, s’en prenant à l’UE, appelant ses pays membres restants à la quitter parce qu’elle est désormais irréformable et « anti-démocratique », tout en s’en prenant à la Cour de justice de l’Union européenne et à la Cour européenne. des droits de l’homme comme ayant été politisée.

Il a également réfléchi à sa propre image à Bruxelles, en plaisantant sur le fait que l’ancien Premier ministre belge Guy Verhofstadt – avec lequel il s’est régulièrement affronté en tant que député européen au Parlement européen – ne l’accueillerait pas à bras ouverts.

« Il faut être un peu bizarre pour se lever au Parlement européen et se faire huer chaque semaine par 500 personnes », a déclaré Farage. « Peut-être que je suis un peu bizarre. »