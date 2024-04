Ce mercredi, Toulouse a repris l’entraînement trois jours après la qualification pour les demi-finales de la Coupe des Champions. Les Haut-Garonnais préparent le déplacement à Toulon sans plusieurs cadres, en permission. Antoine Dupont s’entraîne avec l’équipe de France de rugby à sept.

C’est un Stade toulousain fragilisé qui a chaussé à nouveau les crampons ce mercredi. Trois jours après la démonstration face aux Exeter Chiefs, les champions de France en titre retrouvaient Ernest-Wallon après avoir profité de deux jours de repos bien mérités.

Dans le viseur désormais, ce déplacement à Toulon qui attend les Stadistes. Pour cette rencontre, qui se tiendra sur la pelouse du Stade Vélodrome de Marseille, les Rouge et Noir devront se passer de plusieurs cadres, en vacances. La liste est longue : Cyril Baille, Français Cros, Peato Mauvaka, Matthis Lebel et Juan Cruz Mallia. Autant de joueurs qui ne seront pas du groupe pour ce choc dans la cité marseillaise face au RCT.

Parmi les absents, on peut ajouter Antoine Dupont. Ce dernier s’entraîne actuellement avec l’équipe de France à 7 du côté de Capbreton. Le demi de mêlée est chez les septistes jusqu’à vendredi. Il y a donc peu de chances de le voir face aux Varois.

Romain Ntamack en « formation adaptée »

Même s’ils ne sont pas en vacances, d’autres joueurs importants s’entraînent de manière un peu particulière cette semaine. Tous les titulaires contre Exeter, Romain Ntamack, Pita Ahki, Blair Kinghorn, Richie Arnold et Dorian Aldegheri sont « gérés » par le staff. C’est à dire qu’ils ne participent pas à toutes les formations.

A ce jour, impossible de dire si ce quinté se déroulera sur le terrain du Vélodrome, ou « préservé » au vu des futurs événements qui attendent les Toulousains. Pour rappel, Ntamack a fait son retour à la compétition il y a trois semaines et vient d’enchaîner deux titularisations de suite en Champions Cup.

Marchand, Flament et Ramos sont là

Tous les « patrons » du stade ne manquent pas. Pour préparer au mieux son duel face au RCT, le staff rouge et noir peut encore compter sur quelques joueurs expérimentés. Remplaçants contre le Racing et Exeter, Julien Marchand et Thibaud Flament postulent pour ce week-end.

De son côté, Thomas Ramos a joué 24 minutes contre Exeter pour fêter son retour sur les terrains après plusieurs semaines d’absence. Touché à la crête iliaque le 24 mars, le latéral international est de retour à 100% et pourrait bien fouler le terrain marseillais. Jack Willis, Emmanuel Meafou et Alexandre Roumat sont également sur le pont.

A l’infirmerie depuis le 9 mars, l’ailier Setareki Bituniyata reprend progressivement l’entraînement avec ses coéquipiers même s’il ne participe pas encore à toutes les séances.