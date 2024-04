C’est une histoire qui a fait le tour du monde et qui implique l’une des plus grandes stars d’Hollywood. En octobre 2021, Alec Baldwin a tué par balle la directrice de la photographie Halyna Hutchins sur le tournage du western Rust, dont il est l’un des producteurs, en plus d’avoir un rôle dans le film. Un drame qui a donné lieu à un procès qui se déroule actuellement aux Etats-Unis et où l’acteur de 66 ans s’est retrouvé au cœur des accusations.

Les procureurs accusent Alec Baldwin du pire pour sa fusillade mortelle et on se demande même s’il ne finira pas en prison puisqu’il risque jusqu’à 18 mois de prison. L’acteur affirme avoir été assuré que son arme était inoffensive et sa défense tente de faire annuler son procès, prévu en juillet 2024. En attendant, elle est l’armurier du film, Hannah Gutierrez-Reed qui s’est retrouvée devant le juge pour répondre de sa responsabilité dans la mort d’Halyna Hutchins. C’est elle qui a chargé le revolver avec lequel Alec Baldwin répétait en octobre 2021, lorsque le tournage a tourné au drame et que les jurés n’ont pas été tendres avec elle en lui imposant une peine qui correspond au maximum exigé par le parquet. En effet, Hannah Gutierrez-Reed était condamné lundi à 18 mois de prison par la justice américaine.

L’armurier est en colère contre les jurés

Une peine très lourde pour la jeune femme qui ne s’est pas exprimée « ni responsabilité ni remords » pendant le procès, comme l’indique la procureure Kari Morrissey, dans des propos retranscrits par l’AFP. Selon l’accusation, Hannah Gutierrez-Reed a même qualifié les jurés de« idiots« et D’« retardé« dans ses appels déposés en prison depuis le verdict de mars. « Le jury a estimé que j’étais en partie responsable de ce terrible drame, mais cela ne fait pas de moi un monstre », a déclaré l’armurier, exprimant sa compassion pour la famille de la victime. C’est notamment l’amateurisme de cette dernière et son inexpérience qui ont été pointés du doigt. Son extrême négligence a conduit à « des failles de sécurité constantes et interminables » sur le plateau, selon l’accusation.