Lundi 15 avril 2024, dans une publication Instagram, Léa de Mariés au premier regard a annoncé qu’elle était en couple avec un ancien candidat de l’émission.

Capture d’écran 6play / Mariés au premier regard La vie après la saison 2

Les téléspectateurs de la saison 7 de Marié au premier regard Beaucoup avaient misé sur le couple formé par Emanuel et Léa. Après avoir dit oui à Gibraltar, les deux tourtereaux s’étaient affichés une belle complicité à l’antenne. Puis, lors de la revue de l’émission, ils ont assuré qu’ils comptaient rester mariés. Cependant, quelques semaines seulement après la publication de ce rapport, le couple a finalement annoncé son intention de divorcer. « Notre promesse de veiller les uns sur les autres est là et le sera toujours, nous décidons quand même de mettons nos alliances sur cette table mais pour rester unis quel que soit le chemin que nous empruntons« , a commenté la jeune femme sur son compte Instagram. Une annonce qui a surpris ses abonnés, tout autant que les autres participants de cette saison de Marié au premier regard.

Cette année, dans la huitième édition de Marié au premier regard, Alice et Florian font partie des premiers couples à se dire oui. Leur histoire durera-t-elle plus longtemps que celle de Léa et Emanuel ?

Léa révèle qu’elle est de nouveau en couple depuis trois mois

Depuis ce divorce, Emanuel a retrouvé l’amour dans les bras d’une figure de télé-réalité : Nadège Lacroix, gagnante de la saison 6 de Histoire secrète. Léa est restée célibataire plus longtemps que son ex-mari, mais elle a aussi enfin réussi à rebondir. En effet, lundi 15 avril, elle a annoncé sur son compte Instagram être en couple. « 3 beaux mois de notre part, une aventure qui a pris un sens profond. Tu es entré dans ma vie alors que je n’attendais plus rien de personne et puis nos chemins se sont croisés. Chaque instant passé à vos côtés est empli de douceur. Chaque regard échangé, chaque geste tendre est la preuve de notre connexion. Je suis reconnaissant de t’avoir dans ma vie et j’ai hâte de voir ce que l’avenir nous réserve. Notre histoire est belle et je suis fier de la partager avec vous« , a-t-elle écrit en légende d’une belle vidéo prise lors d’un séjour à l’hôtel.

Un candidat de la première saison de Mariés au premier regard

Le chanceux, nommé Chris, n’est pas un inconnu des téléspectateurs de M6. En fait, il avait participé au première saison de Marié au premier regard, mais la femme qui devait l’épouser a choisi de ne pas aller au mariage. L’officialisation de leur idylle a en tout cas fait le bonheur d’autres personnalités phares du programme. « Mes amours, plus besoin de « se cacher ». Votre histoire est si belle. Au plaisir de vous revoir cet été« , écrit Jefferson, qui avait participé à la même édition que Léa. « Tellement heureuse pour toi, pleine de bonheur« , a ajouté Fred de la saison 5. « Tu es si belle!!!!! je te souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur« , a commenté Estelle de la saison 7.