Six Français dans les onze premiers

Personne n’a bougé jusqu’au virage du Criquielion et sa pente à 21%. Mais un peu plus haut, à 250 mètres de la ligne, Williams s’élançait sur la gauche et prenait quelques longueurs d’avance. Derrière, tout le monde semblait collé à la route et le Britannique finissait comme il pouvait, la bouche grande ouverte et le vélo de travers. Il a réussi à résister au retour de Kévin Vauquelin (Arkéa-B&B Hôtels), qui a échoué d’un mètre seulement.