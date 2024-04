« Pour nous, c’est déjà le troisième accident mortel depuis le début de l’année. Aujourd’hui, nous comptons cinq décès, dont trois enfants. Les policiers des CRS autoroute Est-Ile-de-France, qui interviennent en Seine-et-Marne sur l’A4 et la Francilienne, doivent faire face depuis début 2024 à des statistiques inquiétantes. Des chiffres à l’image de ceux observés dans tout le département. Jusqu’au week-end dernier, la préfecture enregistrait déjà 20 décès, contre 14 sur la même période l’an dernier. Le préfet Pierre Ory a également demandé à la police « une plus grande sévérité et une multiplication des contrôles routiers pour les semaines à venir, afin de sanctionner les comportements dangereux ».