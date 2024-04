Janet Yellen, la secrétaire au Trésor américaine, a déclaré : « Le Trésor n’hésitera pas à travailler avec nos alliés pour utiliser notre autorité en matière de sanctions afin de continuer à perturber les activités malveillantes et déstabilisatrices du régime iranien ».

Lors d’un discours à la nation, après son conseil des ministres, diffusé à la télévision, le président turc, Recep Tayyip Erdoğan a attaqué le Premier ministre israélien. « Le ciblage par Israël de l’ambassade iranienne à Damas, en violation du droit international et de la Convention de Vienne, a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase »a estimé M. Erdogan.

Selon l’agence officielle TASS, lors d’un entretien avec Ebrahim Raïssi, le président iranien Vladimir Poutine a déclaré que « La cause profonde des événements actuels au Moyen-Orient est le conflit israélo-palestinien non résolu ; il a exprimé l’espoir que toutes les parties feraient preuve d’une retenue raisonnable et éviteraient un nouveau cycle de confrontation qui aurait des conséquences catastrophiques pour l’ensemble de la région..