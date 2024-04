Ce 16 avril 2024, le Grand-Duc Henri et la Grande-Duchesse Maria Teresa de Luxembourg ont été invités à un banquet d’État offert par les souverains belges à l’issue de la première journée de leur visite d’État en Belgique. Le Grand-Duc Henri fut surpris de retrouver des cousins ​​​​invités au banquet, qui coïncidait également avec son 69e anniversaire. Parmi ces cousins, il y avait la princesse Sophie de Hohenberg, accompagnée de son époux.

Lire aussi : Maria Teresa de Luxembourg porte la tiare de la tante du roi Philippe au banquet d’État à Laeken

La princesse Sophie de Hohenberg, cousine germaine du Grand-Duc Henri, invitée au banquet d’État

Le Grand-Duc Henri de Luxembourg et son épouse, la Grande-Duchesse Maria Teresa, ont effectué le premier jour de leur visite d’État de trois jours en Belgique, ce 16 avril 2024. Après une journée de visite bien remplie, dont un passage par la Grand-Place de Luxembourg Bruxelles avec le roi Philippe et la reine Mathilde, ou encore visite du Palais de la Nation avec les présidents des deux chambres du Parlement fédéral, les souverains luxembourgeois ont été conviés au traditionnel banquet d’État au Château de Laeken.

Le roi Philippe et la reine Mathilde de Belgique arrivent dans la rotonde du château de Laeken avec le grand-duc Henri et la grande-duchesse Maria Teresa de Luxembourg, avant le banquet d’État (Photo : Jean-Claude Ernst/LUXPRESS)

Lire aussi : La reine Mathilde porte la tiare des Neuf Provinces en l’honneur des souverains luxembourgeois

Le roi Philippe, cousin germain du Grand-Duc Henri, a souhaité que ce banquet et sa soirée soient mémorables. En plus de sceller l’amitié diplomatique entre les deux pays voisins, le banquet fut aussi un moment de retrouvailles familiales. Le Grand-Duc Henri a fêté ce mardi ses 69 ans. Pour faire de cet anniversaire une réussite, des invitations ont été envoyées aux proches du souverain luxembourgeois. Parmi eux se trouvait sa cousine germaine, la princesse Sophie de Hohenberg, accompagnée de son mari, Jean-Louis de Potesta.

La princesse Sophie de Hohenberg, fille de la princesse Élisabeth de Luxembourg, arrive au banquet d’État du roi Philippe et de la reine Mathilde offert aux souverains luxembourgeois (Photo : Jean-Claude Ernst/LUXPRESS)

Lire aussi : Banquet d’État en l’honneur des souverains luxembourgeois au Château de Laeken et prolongation de la soirée à la Serre d’Hiver

Le cousin du Grand-Duc Henri pour son 69ème anniversaire au Château de Laeken

La princesse Sophie, qui aura 64 ans dans un mois, est l’arrière-petite-fille du tristement célèbre archiduc François-Ferdinand d’Autriche. La princesse Sophie est la fille de la princesse Élisabeth de Luxembourg, l’une des filles de la grande-duchesse Charlotte. La princesse Elisabeth était donc une sœur du grand-duc Jean et une tante du grand-duc Henri. Un autre cousin germain du grand-duc Henri, le prince Michel de Ligne, était présent au banquet. Le prince Michel est le fils de la princesse Alix, sœur de la princesse Elisabeth et du grand-duc Jean.

Le Grand-Duc Henri de Luxembourg retrouve sa cousine, la Princesse Sophie de Hohenberg (Photo : Jean-Claude Ernst/LUXPRESS)

A lire aussi : La reine Máxima sort le diadème en rubis Mellerio lors du banquet d’État en l’honneur du président sud-coréen

La princesse Sophie porte le prénom de Hohenberg, rappelant l’union morganatique de son ancêtre. En 1900, l’archiduc François-Ferdinand de Habsbourg-Lorraine, neveu de l’empereur François-Joseph d’Autriche et également son héritier, reçut de son oncle la permission d’épouser la comtesse Sophie Chotek.

La princesse Sophie de Hohenberg, coiffée d’un diadème, pose avec son mari, Jean-Louis de Potesta, dans le Salon Carrée du Château de Laeken (Photo : Jean-Claude Ernst/LUXPRESS)

Malgré l’autorisation du mariage par l’empereur, l’archiduc héritier dut accepter l’exclusion de l’ordre successoral des futurs enfants nés de ce mariage. Sophie Chotek a reçu le titre de princesse de Hohenberg. Les enfants du couple et leurs descendants sont des princes et princesses de Hohenberg, avec un titre ducal pour chef de famille. Sophie et Franz Ferdinand ont été assassinés à Sarajevo, lors d’un attentat considéré comme le déclenchement de la Première Guerre mondiale.