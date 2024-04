Damien Guerot et Silas Despreaux se sont fait remarquer en s’interposant contre l’agresseur qui a tué six personnes samedi dans un centre commercial de Sydney.

Français et Australiens n’ont que deux noms sur les lèvres depuis 24 heures : Damien Guerot et Silas Despreaux. Ces deux ressortissants français ont courageusement tenu tête à l’agresseur qui a poignardé à mort six personnes dans un centre commercial de Sydney samedi dernier, avant que ces dernières ne soient neutralisées par un policier.

Le président de la République Emmanuel Macron a personnellement félicité les deux héros dans un message publié sur X ce mardi 16 avril : « Condoléances aux Australiens frappés par une attaque dans un centre commercial à Sydney samedi. Deux de nos compatriotes se sont comportés en véritables héros. Très grande fierté et reconnaissance », il a écrit. Qui sont ces deux Français et comment ont-ils agi samedi ? Le Figaro faire le point.

Deux ouvriers du bâtiment

Rappel des faits. Samedi dernier, un homme de 40 ans, soupçonné de souffrir d’une maladie mentale, a attaqué des personnes dans un centre commercial de Sydney. Au total, six victimes ont été signalées jusqu’à présent. Douze personnes ont été transportées à l’hôpital, dont un bébé de neuf mois, également grièvement blessé, mais dont les jours ne sont plus en danger. Sa mère est malheureusement décédée dans l’attaque. L’agresseur a été pourchassé puis abattu par un policier australien. Elle n’est cependant pas la seule à s’être illustrée héroïquement lors de l’attaque.

Parmi ces héros figurent deux Français : Damien Guerot et Silas Despreaux, tous deux trentenaires et ouvriers du bâtiment dans une entreprise de BTP sur la Côte Nord, selon les médias australiens. Selon les informations disponibles sur leurs réseaux sociaux, Damien et Silas seraient tous deux arrivés en Australie en 2017.

Samedi, alors que les deux complices étaient en route pour regagner leur salle de sport, ils ont entendu des cris et se sont retrouvés nez à nez avec l’agresseur. « On a essayé de l’attraper mais il descendait les escaliers, (…) donc on l’a suivi, on a essayé de lui lancer la perche mais on n’a pas pu »Guerot a déclaré à la chaîne de télévision australienne Sept nouvelles. Sur les vidéos, on voit Damien, une perche à la main, face à l’agresseur qui se trouvait au milieu d’un escalator. « Nous n’avons pas réfléchi, on ne peut pas penser sur le moment. C’est l’adrénaline. L’attaquant avait « regard vide »comme s’il « n’était pas là », Damien se souvient.

Damien Guerot brandissant une perche devant l’attaquant.

Capture d’écran de la chaîne 7.



Damien Guerot surnommé « l’homme du poste » par les Australiens

Sur d’autres vidéos, on peut voir Damien, accompagné d’autres personnes, s’emparer d’une chaise en métal et poursuivre l’agresseur, avant que celui-ci ne soit neutralisé par la policière. « C’est elle la vraie héroïne. », poursuit Damien Guerot avec humilité. On lui a demandé ce qu’il pensait du fait d’être traité de « héros » par les Australiens, Silas Despreaux a déclaré : « Je suis un peu timide à ce sujet, mais oui, c’est une bonne chose. » Le Figaro a tenté de contacter les deux Français, qui n’ont pas répondu pour le moment.

En guise de reconnaissance, le Premier ministre australien Anthony Albanese a annoncé qu’il offrirait la citoyenneté australienne à Damien Guerot :« Je dis à Damien Guerot, qui s’occupe de ses demandes de visa, qu’il est le bienvenu ici et qu’il peut rester aussi longtemps qu’il le souhaite ». Silas est déjà un résident permanent.