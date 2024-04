Investir est essentiel pour faire fructifier votre capital et accroître votre patrimoine au fil du temps. En revanche, il n’est pas toujours évident de s’y retrouver parmi tous les véhicules d’investissement possibles. Profil risqué ou conservateur ? Horizon à court terme ou à long terme ? Voici les meilleurs investissements pour 2024 en fonction de votre profil de risque, de vos objectifs d’investissement et de votre horizon d’investissement.

Actifs Rendement en 2023 Horizon d’investissement Un livret 3% Court terme Obligations 3,255% Long terme Immobilier 5 à 10% (en moyenne) Long terme Investissements alternatifs 5 à 50% Moyen terme Échange de chaussettes 14% (CAC40) Long terme

Conditions économiques à connaître avant d’investir en 2024

En 2024, les investisseurs évolueront dans un environnement marqué par des perspectives économiques incertaines et une volatilité accrue.

Attendez-vous à un ralentissement de la croissance mondiale, à un ralentissement des économies développées et à une légère récession aux États-Unis au cours du premier semestre. Les marchés émergents, quant à eux, devraient dépasser leurs homologues développés, atteignant un écart de croissance jamais vu depuis cinq ans, l’Inde dépassant la Chine.

Face aux craintes de déflation et de crise immobilière, la Chine a mis en place des politiques de relance pour relancer son économie en 2024. Cependant, le risque persiste malgré ces efforts.

En revanche, un retournement de situation est attendu en matière de politique monétaire, avec des réductions attendues des taux d’intérêt de la part des principales banques centrales d’ici la fin du premier semestre. Les politiques budgétaires seront moins généreuses, en particulier dans les économies avancées, et mettront l’accent sur la réduction de la dette, l’inflation et la transition énergétique.

1. Comptes bancaires réglementés (court terme)

En 2023, les livrets bancaires ont vu leur rendement augmenter, une tendance qui devrait se poursuivre en 2024. Avec la baisse de l’inflation, le Livret A, le LDDS et autres comptes réglementés deviennent particulièrement attractifs. Optez pour des comptes d’épargne réglementés, défiscalisés, vous permettant de conserver l’intégralité de vos gains.

Même si les livrets d’épargne boostés proposent temporairement des taux plus élevés, comme les 5,5% sur 6 mois proposés par BforBank, leurs rendements baissent après cette période promotionnelle, les rendant moins avantageux que les livrets d’épargne réglementés.

Le Livret d’épargne populaire (LEP) se distingue par un rendement de 5% hors fiscalité, sous conditions de ressources.

Ces comptes d’épargne doivent être considérés non seulement comme votre épargne de précaution, mais aussi comme des réservoirs de liquidités, surtout si vous avez une aversion au risque, tout en vous diversifiant avec des investissements plus lucratifs, comme l’immobilier et les actions.

2. Obligations d’entreprises (long terme)

En 2024, l’inflation devrait continuer de baisser, le marché du travail pourrait s’affaiblir et l’économie pourrait ralentir, flirtant avec la récession. Face à ce ralentissement suffisant pour stabiliser l’inflation, les banquiers centraux pourraient baisser les taux d’intérêt, soutenant ainsi le marché obligataire.

Si la BCE a décidé de maintenir ses taux après ce premier trimestre, certains envisagent jusqu’à 3 baisses de taux pour la fin de l’année !

Dans ce contexte, privilégiez les investissements sur le long terme dans des valeurs de qualité, en envisageant des fonds à maturité fixe.

3. Investissement immobilier (horizon variable)

Les Français apprécient particulièrement l’investissement immobilier, considéré comme une valeur refuge et un bien matériel rassurant, indispensable à tout patrimoine diversifié.

En 2024, déterminer le meilleur investissement immobilier dépendra de votre capacité d’investissement (et surtout de votre capacité d’emprunt), de votre implication personnelle et de votre horizon d’investissement. Il n’y a pas de réponse unique, chaque choix doit être adapté à vos conditions spécifiques.

Type d’investissement Horizon d’investissement Retour attendu 🏠 Immobilier en location directe Long terme (>20 ans) Variable, dépend de l’emplacement et du marché 🏢SCPI Moyen à long terme (10+ ans) Faible à moyen (5 à 8%), avantage fiscal 🌐 Financement participatif immobilier Moyen terme (18-24 mois) Élevé (~ 9 % par an), risqué 💼 Immobilier coté (SIIC/REIT) Moyen à long terme Variable, soumis à la volatilité des marchés boursiers 📈 SCPI à crédit Long terme (10+ ans) Rendement plus attractif, gestion déléguée

4. Placements financiers alternatifs (moyen terme)

En 2023, les marchés boursiers et des cryptomonnaies sont en plein essor, avec des hausses de 160 % pour le Bitcoin et de 90 % pour l’Ethereum. Pour 2024, l’éventuelle approbation des ETF Bitcoin, notamment par BlackRock, et la réduction de moitié du Bitcoin pourraient encore dynamiser ce secteur.

Le capital-investissement, malgré un environnement de hausse des taux, reste prometteur grâce à sa résilience historique lors des périodes de volatilité et aux opportunités émergentes pour les investisseurs bien capitalisés.

L’intelligence artificielle continue de captiver l’attention des investisseurs, les fonds se préparant à exploiter les opportunités et à gérer les risques en 2024. L’adoption de l’IA par les entreprises pour améliorer la productivité, comme dans l’approvisionnement de la chaîne d’approvisionnement, annonce son intégration croissante et son immense potentiel dans divers secteurs, créant des investissements substantiels. opportunités.

5. Investissements internationaux et dividendes (long terme)

Sans aucun doute, les marchés boursiers restent le placement de choix pour ceux qui ont une faible aversion au risque, offrant le meilleur rendement sur le long terme.

Une étude de l’IEIF montre que les actions ont rapporté en moyenne 4% par an sur 15 ans et 15,1% sur 40 ans, grâce à l’effet des intérêts composés et au réinvestissement des dividendes.

Cependant, des risques de perte en capital existent, justifiant un horizon d’investissement long. En 2023, malgré une inflation élevée et des tensions géopolitiques, les marchés ont terminé en hausse, anticipant un assouplissement monétaire en 2024 qui réduirait les rendements obligataires et stimulerait les actions. Le CAC 40 a même battu des records, atteignant 7.702,95 points.