Selon certains journalistes présents au tribunal pour assister au tout premier procès pénal d’un président en exercice ou d’un ancien président, Donald Trump a eu beaucoup de mal à garder les yeux ouverts et s’est même endormi. « M. Trump a semblé s’endormir à plusieurs reprises, sa bouche se relâchant et sa tête baissée tombant sur sa poitrine », a rapporté la journaliste du New York Times Maggie Haberman.