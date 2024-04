Football – PSG

PSG : Barcelone lui promet l’enfer, la réponse de Dembélé

Publié le 16 avril 2024 à 23h30



Ancien du FC Barcelone, Ousmane Dembélé était très attendu ce mardi soir, avec le quart de finale retour de Ligue des Champions. Et il s’est présenté à ce grand rendez-vous, malgré un accueil pas vraiment chaleureux de la part de ceux qui l’ont soutenu jusqu’à la saison dernière.

Ayant raté le premier quart de finale, le PSG a été obligé de réagir ce mardi, sur la pelouse du FC Barcelona. Ceci est chose faite, puisque les hommes de Luis Enrique complètement inversé la situation, s’imposant finalement six buts à quatre sur l’ensemble des matches.

Le retour gagnant d’Ousmane Dembélé

Et c’est en grande partie grâce à Ousmane Dembélé, auteur du premier but qui a lancé la révolte parisienne. L’ailier était néanmoins attendu, avec notamment un accueil froid de la part des supporters du FC Barcelona. Sur les réseaux sociaux on a même vu apparaître quelques heures avant la rencontre des photos montrant de faux billets de banque à son effigie avec le terme « Judas » écrit dessus, en relation avec son départ du club l’été dernier pour rejoindre le PSG.

« L’accueil qui m’a été réservé ? Je l’ai très bien vécu car en 2021 j’avais déjà été sifflé ici à Barcelone”