« Donnez-nous ces foutus Patriotes », a lancé Kuleba, le chef de la diplomatie ukrainienne. Assis pour un entretien au ministère des Affaires étrangères, il n’a pas pu cacher son exaspération face aux retards et aux conditions liées aux armes occidentales – comme le fait de ne pas frapper les installations pétrolières russes.

Kuleba, bien entendu, a exprimé sa gratitude inconditionnelle pour tout le soutien apporté par les alliés occidentaux au cours des deux dernières années. Mais il a averti que l’Ukraine est prise dans un cercle vicieux : les armes dont elle a besoin sont retenues ou retardées ; Ensuite, les alliés occidentaux se plaignent du fait que Kiev est en train de battre en retraite, ce qui rend moins probable qu’ils envoient davantage d’aide à l’avenir. (Depuis la rencontre de POLITICO avec Kuleba, l’Allemagne a accepté de fournir des Patriots, mais la question demeure de savoir si cela s’avérera suffisant.)

L’ambiance dans les rangs supérieurs de l’armée est encore plus sombre que celle de Kuleba.

Plusieurs officiers supérieurs ont parlé à POLITICO uniquement à la condition qu’ils ne soient pas nommés afin qu’ils puissent s’exprimer librement. Ils ont brossé un sombre pronostic selon lequel les lignes de front pourraient s’effondrer cet été lorsque la Russie, forte de son poids numérique et prête à accepter d’énormes pertes, lancerait son offensive attendue. Pire peut-être, ils ont exprimé en privé leurs craintes que la détermination de l’Ukraine ne soit affaiblie, le moral des forces armées étant miné par une pénurie désespérée de fournitures.

Les commandants ukrainiens réclament plus de soldats – une estimation de l’ancien commandant en chef, Valeriy Zaluzhny, suggérait qu’ils auraient besoin de 500 000 soldats supplémentaires.

Comme Volodymyr Zelensky lui-même l’a dit ailleurs : « Nous essayons de trouver un moyen de ne pas battre en retraite ». | Drew Angerer/Getty Images

Mais Zelensky et le parlement ukrainien hésitent à ordonner une nouvelle convocation massive. Dans une interview avec POLITICO, Yermak, le puissant chef du cabinet du président ukrainien, a donné une raison importante – et peut-être surprenante pour les étrangers – pour ne pas lancer une mobilisation de masse : un tel appel n’aurait pas le soutien de les gens. Zelensky est toujours « président du peuple », a-t-il déclaré. « Pour lui, c’est très important, et il est très important que les gens fassent quelque chose pas seulement parce qu’on leur a ordonné de le faire. »