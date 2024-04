PHOTOS Laetitia Casta à New York : Rouge à lèvres sensuel, paillettes… L’actrice brille pour Dior, devant Léna Situations, sage et élégante

C’est un rendez-vous qu’elle ne voulait pas manquer ! Ancienne mannequin devenue depuis une brillante actrice, Laetitia Casta était présente au défilé Dior automne-hiver 2024-2025, ce lundi 15 avril, à New York. Elle était absolument radieuse : vêtue d’une longue jupe brillante et d’un pull noir laissant apparaître ses épaules, elle avait choisi un rouge à lèvres mat bordeaux. Et le résultat était absolument sublime !

Fan de mode, et souvent aux premiers rangs des défilés, Laetitia Casta est arrivée en solo, laissant son mari Louis Garrel gérer leur grande tribu recomposée. Il faut dire qu’avec cinq enfants à eux deux, dont leur petite Azel, née en 2021 après leur mariage (mais aussi Sahteene, 22 ans, née d’une première union de l’actrice, Orlando et Athéna, 16 et 13 ans, dont le père est son ancien partenaire Stefano Accorsi, et Oumy, 16 ans, adoptée par Louis Garrel avec Valeria Bruni-Tedeschi), il a dû avoir beaucoup de travail et n’a certainement pas eu le temps de se rendre à New York pour un défilé !

Laetitia Casta n’était pas la seule Frenchie à New York : très souvent invitée aux quatre coins du monde, Lena Mahfouf, dite Léna Situations, était également présente. Bien plus sage qu’elle ne peut l’être sur certains tapis rouges, la jeune femme avait choisi une robe noire très simple, bustier et ornée d’une cape en voile transparent. Ses cheveux, souvent coiffés de manière très originale, avaient été disciplinés en un chignon parfait. Un look très sage pour la jeune femme, qui contraste avec ses habitudes, mais qu’on adore revoir de temps en temps !