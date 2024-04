Cette année 2024, Victoria Beckham va pouvoir faire la fête ! Son cinquantième anniversaire ce 17 avril 2024, mais aussi le trentième anniversaire de la naissance des Spice Girls. Si leur hit le plus célèbre, Aspirant, date de 1996, le groupe formé par Victoria qui s’appelait encore Adams, Melanie Chisholm, Melanie Brown, Geri Halliwell et Emma Bunton est né en 1994. Une éternité ? Pas vraiment si l’on en croit le visage de Victoria…

Elle dépense aussi sans compter. En 2019, Amy Sedghi, journaliste, souhaitait s’offrir le même traitement que la star. Le simple achat de tous les produits utilisés par Vic lui a coûté la somme énorme de 1 000 euros. Masques, crèmes, sérums, huiles… rien n’est trop beau pour elle qui est évidemment aussi le premier à tester des techniques de pointe.

Donc « sandwich beauté« , une méthode aussi révolutionnaire que compliquée pour garder une peau éclatante, rebondie et liftée. Inventée par le facialiste des stars, Ivan Pol, elle consiste à utiliser des appareils de radiofréquence et de lumière infrarouge sur la peau, tout en les couplant à un » secret mix ». En l’occurrence, un produit hybride entre sérum et huile appelé SS02 Snatching Sauce qui regorge de plantes, d’antioxydants, d’acides gras et de céramides qui donnent de l’éclat, nourrissent et raffermissent la peau.

Si l’on ajoute à ces soins la discipline de fer que la star s’impose tant d’un point de vue physique que diététique, on obtient ce résultat époustouflant d’une femme de 50 ans qui paraît 15 ans plus jeune. Tant sur son visage que sur sa silhouette. Même si elle a lancé ce slogan il y a 2 ans : « vouloir être mince, c’est démodé », nul doute que ce n’était pas valable pour elle…

Cyril Féraud, Alex Goude, Eric Judor, d’éternels adolescents !

À l’instar de Victoria Beckham, et très logiquement dans la mesure où les stars exercent pour la plupart des métiers où l’aspect physique est essentiel et la représentation quasi permanente, nombreux sont ceux qui les effets du vieillissement semblent… sans effet. Parce qu’elles ont d’incroyables secrets de beauté, qu’elles utilisent des produits miracles, qu’elles aient subi une intervention chirurgicale ou qu’elles aient tout simplement un patrimoine génétique exceptionnel, voici une liste de personnes qui ont réussi à rester jeunes… sinon c’est dans leur tête, du moins, sur celui-ci!

Demi Moore a 61 ans. Non, vous ne rêvez pas, même nue, elle n’a pratiquement pas changé depuis qu’elle pétrissait de l’argile dans les bras de feu Patrick Swayze, décédé en 2009. Fantôme est sorti en 1990, et Demi n’a pas pris une ride…

Ils semblent je viens de sortir de l’enfance. Pourtant, cela faisait bien longtemps qu’Eric Judor, 55 ans, Cyril Féraud, 39 ans, et même Alex Goude, 48 ans, n’avaient plus quitté l’école. Le secret de leur jeunesse ? Le rire et l’art de ne pas se prendre au sérieux, malgré certains excès ?

Combien de temps encore l’interprète de Vic, Sophie Marceau, continuera-t-elle à s’appeler « La Petite Mariée des Français » ? Malgré ses 57 ans, l’actrice, même si elle a vécu des moments difficiles, et notamment des séparations, ne semble jamais avoir quitté ses airs d’étudiante juvénile… Même lorsqu’elle incarne la mère comme dans le film Mdrelle a l’air jeune !

Eux aussi ont laissé le temps patiner leurs visages mais il ne les a visiblement que touchés car ils ont conservé la classe et l’éclat de leur jeunesse. Julia Roberts, reste une Jolie femme à 56 ans. Salma Hayek, l’épouse de François Pinault, affiche fièrement 57 ans, comme Halle Berry ou Estelle Lefébure. Cindy Crawford, vient de fêter ses 58 ans comme si de rien n’était. Robin Wright aussi, qui pas beaucoup changé depuis l’époque de la série Santa Barbara. Quant à Cristina Cordula et Monica Bellucci, plus heureuses que jamais avec Tim Burton, à un an de leurs soixante ans, elles sont rayonnantes…

L’une d’elles a traversé récemment des épreuves difficiles, son visage est devenu sérieux, mais elle a gardé de beaux traits. L’autre affiche toujours son visage d’adolescente. Sharon Stone et Ellen DeGeneres ont le même âge : 66 ans.

Du côté des hommes, il semble aussi avoir gardé son visage d’écolier : Pharell Williams a 51 ans… Avec son vie ascétique rythmée par une discipline sportive intense, Jared Leto s’est aussi particulièrement préservé. À 52 ans, il a facilement 15 ans de moins. Quant à Will Smith, s’il n’avait pas voulu jouer les durs en giflant Chris Rock il y a 2 ans, on l’aurait volontiers pris pour un enfant de chœur… Un grand enfant de 55 ans.

Jennifer Lopez, quand l’amour rajeunit…

L’amour donne des ailes mais il peut aussi vous garder jeune. C’est le cas de Jennifer Lopez, à 54 ans, plus bomba que jamais depuis qu’elle est retombée dans les bras de Ben Affleck. Serait-ce le même sentiment qui anime la belle Adriana Karembeu ? L’essentiel est qu’à 52 ans, elle affiche une beauté époustouflante. Kim Kardashian, 43 ans, n’a jamais été aussi belle et épanouie que depuis sa séparation de Kanye West…

Enfin, la maternité protège-t-elle des agressions de l’âge ! Oui, concernant Naomi Campbell. En juin 2023, la mannequin à la retraite est devenue maman pour la deuxième fois. Le plus beau relooking !