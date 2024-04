Escobar, un narcoterroriste tué dans une fusillade en 1993, était le chef du tristement célèbre cartel de Medellín et, au fil des décennies de trafic de drogue, il est devenu l’un des principaux barons de la cocaïne au monde.

La décision de justice de mercredi est intervenue après que l’EUIPO avait précédemment refusé d’accepter l’enregistrement du nom d’Escobar, et ce que le public européen lui associe, contredisait les valeurs de l’UE.

« L’EUIPO a rejeté la demande d’enregistrement au motif que la marque était contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs », indique mercredi un communiqué de la Cour de justice de l’Union européenne, ajoutant que l’EUIPO s’était appuyé sur la perception de le public espagnol.

Selon le tribunal, « des Espagnols raisonnables, avec des seuils de sensibilité et de tolérance moyens » et partageant les valeurs européennes « associeraient le nom de Pablo Escobar au trafic de drogue et au narcoterrorisme ainsi qu’aux crimes et aux souffrances qui en résultent ».

Dans sa décision initiale de février 2023, l’EUIPO faisait également référence à une décision dans laquelle l’enregistrement d’une chaîne de restaurants s’appelait «La Mafia se sent à la Mesa» (« La mafia s’assoit à la table ») a été refusée en 2018 car elle pourrait être perçue comme immorale par le citoyen lambda.

Le Tribunal a ajouté que « le droit fondamental de Pablo Escobar à la présomption d’innocence n’a pas été violé car, même s’il n’a jamais été condamné pénalement, il est publiquement perçu en Espagne comme un symbole du crime organisé responsable de nombreux délits ».