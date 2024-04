L’ancien président américain, qui s’apprête à se battre contre le président sortant Joe Biden plus tard cette année, a effrayé ses alliés lorsqu’il a déclaré qu’il « encouragerait » la Russie à « faire tout ce qu’elle veut » aux pays de l’OTAN qui ne paient pas leur contribution.

« Il est très important que les pays européens reconnaissent que lorsqu’il s’agit du rôle de l’Amérique dans le monde, nous sommes des acteurs et non des observateurs », a déclaré Hunt, le plus haut ministre britannique des Finances.

« En fin de compte, nous devons être prêts à dépenser davantage pour la défense. Donald Trump est quelqu’un qui a défendu ce point de vue très haut, mais en réalité, cela a été fait par tous les présidents américains, depuis que je suis dans la vie publique.

« Et, vous savez, c’est une demande raisonnable de la part des États-Unis que l’Europe contribue davantage à sa propre défense. »

Cependant, en tant qu’homme qui tient les cordons de la bourse du Royaume-Uni, les commentaires de Hunt pourraient faire sourciller au Royaume-Uni, où il y a un débat intense sur la question de savoir si les conservateurs britanniques au pouvoir dépensent suffisamment pour la défense.

Le secrétaire à la Défense, Grant Shapps, aurait demandé à Hunt d’augmenter les dépenses de défense d’environ 2,2 % à 2,5 % du PIB dans le budget gouvernemental du mois dernier, une demande qui a été rejetée.

Cette semaine, l’ancien secrétaire britannique à la Défense, Ben Wallace a rejeté une récente augmentation ponctuelle de 500 millions de livres sterling du budget de la défense, la qualifiant de « gadget superficiel qui suppose que personne ne comprend comment fonctionnent les départements de la défense ».