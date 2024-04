Absent depuis trois mois, Rafael Nadal a réussi son retour en battant Flavio Cobolli pour son entrée dans le tournoi de Barcelone. De quoi lui permettre de progresser significativement au classement ATP.

Douze fois vainqueur du tournoi de Barcelone lors de ses heures de gloire, Rafael Nadal a fait ce mardi son grand retour en Catalogne, trois ans après sa dernière apparition. En 2021, le roi de la terre battue avait battu Stefanos Tsitsipas en finale. Cette année, disputer la finale serait déjà un immense succès. De retour sur les courts de Brisbane début janvier après avoir raté près d’un an de compétition en raison d’une blessure à la hanche, Nadal a battu Dominic Thiem avant de se blesser à la jambe face à Jordan Thompson, ce qui l’a contraint à abandonner l’Open d’Australie et Dubaï.

Il s’est ensuite incliné le 3 mars contre Carlos Alcaraz lors d’un match d’exhibition à Las Vegas, et a immédiatement annoncé son retrait d’Indian Wells, puis de Monte-Carlo la semaine dernière, expliquant que « son corps n’est pas prêt », sans donner plus de précisions. C’est donc à Barcelone qu’il a choisi de tenter un retour sur le circuit. Et cela a payé. Opposé au 62ème mondial Flavio Cobolli, celui qui est désormais 644ème s’est imposé 6-2, 6-3 en 1h25. cet Italien de presque 22 ans, loin d’être redoutable sur terre battue, qu’il affrontait pour la première fois, le roi de l’ocre n’a pas eu à forcer son talent mais il a inscrit quelques tirs dont il connaît le secret et, surtout. du tout, n’a pas montré le moindre inconfort physique. Rassurant pour la suite, et notamment ce Roland-Garros 2024 qui pourrait être le dernier de son immense carrière.

Et maintenant, De Minaur !

Rafael Nadal a été le premier à breaker dans ce match, à 2-1 sur sa première occasion, puis après avoir raté quatre autres occasions à 4-1, il a réussi un nouveau break à 5-2 pour empocher le premier set. Sur sa lancée, l’Espagnol a breaké dès le début du deuxième set, mais il a manqué le jeu de service suivant et a permis à Cobolli de revenir à 1-2. Cependant, l’Italien a également raté son jeu de service et Nadal en a profité pour mener 3-1. Les matchs suivants se sont déroulés des deux côtés, et l’ancien numéro 1 mondial s’est imposé 5-3 sur sa deuxième balle de match. Une victoire probante qui lui permet de gagner 133 places au classement virtuel et de défier le n°11 mondial Alex De Minaur au prochain tour. Un sacré test face à l’Australien, qu’il a déjà battu trois fois sur quatre mais qu’il n’a jamais affronté sur terre.

Mais pour Andrey Rublev, tête de série n°2 de ce tournoi de Barcelone, c’est déjà fini. Le Russe est dans une spirale négative depuis son effusion de sang à Dubaï qui lui a valu une disqualification, et il a perdu son quatrième match d’affilée ce mardi. Le n°8 mondial s’est incliné 6-4, 7-6 en 1h54 face au 87e, Brandon Nakashima. Rublev a particulièrement connu des difficultés au service, avec cinq doubles fautes au compteur, 48% de premières balles de service et neuf balles de break à défendre, tandis qu’en face, l’Américain a inscrit six aces et sauvé la seule balle de break qu’a eu le Russe. Nakashima a remporté le premier set en breakant à 4-4 (puis a sauvé la balle de break alors qu’il servait pour remporter le set). Dans le deuxième, il rate cinq balles de break et finit par avoir le dernier mot au tie-break, le remportant 8-6 sur sa deuxième balle de match. Andrey Rublev pourrait laisser exploser sa colère en faisant exploser sa raquette. C’est une nouvelle défaite pour lui, et sa place dans le Top 10 ne tient qu’à un fil.