Mercato – PSG : Mbappé lâche une bombe à la presse espagnole

Publié le 17 avril 2024 à 9h15



En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé a décidé de changer de club librement et gratuitement cet été. Comme vous le révélait en exclusivité le10sport.com, le numéro 7 parisien va rejoindre le Real Madrid. Interrogé sur son avenir ce mardi soir, Kylian Mbappé a affirmé que sa décision était irrévocable.

Arrivé a PSG au cours de l’été 2017, Kylian Mbappé a décidé de mettre fin à son séjour à Paris à la fin de sa septième saison. En fin de contrat le 30 juin, l’attaquant de 25 ans a fait savoir Nasser Al-Khelaïfi qu’il allait changer de club librement et gratuitement cet été.

Mbappé a décidé de quitter le PSG

Comme vous le révélait le10sport.com en exclusivité, Kylian Mbappé portera les couleurs de Réel Madrid la saison prochaine, sauf énorme revirement. Et visiblement, ce possible revirement ne viendra pas de la star du PSG.

Mbappé ne changera pas d’avis