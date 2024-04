Au-delà de ses performances récentes, très insuffisantes, c’est l’attitude de Kylian Mbappé qui est pointée du doigt avant le quart de finale retour de Ligue des champions entre le FC Barcelone et le PSG, mardi soir en Catalogne.

Kylian Mbappé doit le savoir. Comme toujours, mais plus encore que d’habitude, il sera attendu au coin de la rue mardi soir à Barcelone. Une semaine après sa contre-performance à l’aller (2-3), au Parc des Princes, l’attaquant parisien ne doit pas manquer le stade olympique de Montjuic, pour ce quart de finale retour de Ligue des Champions. Dans le cas contraire, les chances de qualification du PSG, déjà faibles, le seront encore plus.

Comment expliquer la lenteur actuelle de la star des Rouge et Bleu ? Pour Samir Nasri, le problème est à la fois physique et psychologique. « Il y a les deux. Je ne pense pas que ce soit la gestion de Luis Enrique qui aurait pu l’affecteril a analysé dimanche soir sur le plateau de Club de football de la Manche. C’est un grand joueur et les grands joueurs ne manquent pas deux matchs de suite. J’espère qu’il reviendra et montrera un visage différent. »

Nasri accable Mbappé

Car au-delà du résultat, c’est aussi une question d’image pour l’ancien prodige de Bondy. Annoncé son départ au Real Madrid il y a plusieurs semaines, le champion du monde 2018 doit montrer à tout le monde, et en premier lieu aux supporters du club de la capitale, qu’il a toujours la tête au Paris Saint-Germain. Ce qui n’était plus vraiment évident depuis un mois. « Pour moi, c’est le comportement qui me dérange »souligne le consultant.

L’ancien milieu d’Arsenal et de Manchester City s’interroge notamment sur l’attitude de Kylian Mbappé « quand il est hors-jeu dix fois et ne permet pas à son équipe de relancer son attaque ». Selon l’ex-Marseillais, « il ne peut pas être un leader s’il ne fait pas la différence dans ses performances ». A ses yeux, Luis Enrique n’est donc pas « pas de faute » et c’est à l’international tricolore (25 ans) de prendre ses responsabilités et de faire son autocritique.

« S’il avait été blessé contre Clermont, on aurait dit que la gestion de Luis Enrique était mauvaise. Il ne peut pas jouer tous les matches. »a poursuivi Samir Nasri, ajoutant que si « Kyky » était un joueur du Real Madrid, « nous l’aurions sifflé aussi ». Le numéro 7 du PSG est prévenu. En cas de nouveau non-match face aux Blaugranas, tout le monde se jettera sur lui. A lui de tout faire pour éviter un tel scénario et quitter Paris sans gloire.