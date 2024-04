Voir mon actualité

Suivre l’actualité marseillaise

Ce lundi 15 avril, Jul a annoncé son concert au Vélodrome de Marseille pour le 24 mai 2024, suscitant l’enthousiasme de tous ses fans.

LE 60 000 Les billets seront mis en vente ce mercredi à midi. Tribune, carré d’or, pelouse, voici une fourchette de prix.

Une fourchette de prix

Selon le site de billetterie Adam Concerts, les places coûteront entre 55 a 486 euros, selon la localisation choisie.

Un prix en hausse par rapport à son premier concert au Vélodrome en 2022 : les places étaient vendues entre 38 à 70 euros.

Les premiers prix dans la fosse

Les premiers prix, à 55 euros, ce sont bien sûr les places en fossé ou, sur la pelouse du stade Vélodrome.

Une aubaine pour les fans de l’OM et de Jul. Durant le concert, ils pourront vivre une ambiance électrique et passionnée, à l’image des joueurs du club marseillais lorsqu’ils entrent sur le terrain.

Sièges gradués

Si on veut profiter du rappeur à 5 milliards vues sur YouTube avec plus de tranquillité, des gradins sont également disponibles, offrant une vue imprenable sur la scène et une ambiance plus intimiste.

Vidéos : actuellement sur Actu

Sept différentes catégories, selon l’emplacement du stand, sont en vente :

Carré or, catégories 1,2,3, carré « early », « zone platine » ou sièges VIP.

En espérant que la sonorisation sera de meilleure qualité que lors de sa première représentation en 2022. Certains fans dans les tribunes sont repartis légèrement déçus. Dans la question ? Des retours sonores qui ne sont pas à la hauteur de son incroyable prestation sur scène.

En tout cas, une chose est sûre, les « claquettes dans la zone » Jul feront à nouveau chanter « tout le Vélodrome ».