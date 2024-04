Lors de l’épisode du 15 avril 2024, les téléspectateurs de M6 ont pu découvrir le mariage de Marie et Jérémy, dans Marié au premier regard. Mais l’union entre les deux candidats (compatibles à 82%) aurait pu prendre une autre tournure après que la jeune femme de 35 ans a annoncé qu’elle connaissait Thibault, le meilleur ami de son mari.

Marie et Jérémy ont eu un coup de foudre. Même si elle a été perturbée par la présence de Thibault au mariage, la candidate n’a rien dit… jusqu’au soir comme on l’a vu dans l’épisode qui sera diffusé le 22 avril (déjà disponible sur 6Play Max). Et lorsque son mari l’interrogea sur les circonstances de leur rencontre, elle perdit tout son sang-froid. « C’était il y a très, très longtemps« , dit-elle avant de changer de sujet. « C’était l’une des seules raisons pour lesquelles je pouvais dire non. S’il s’agissait de l’ex d’un ami ou de quelqu’un avec qui j’étais sorti dans le passé. Sauf que je l’ai découvert après le mariage« , a de son côté déclaré Jérémy dans une interview. Voyant que son mari réfléchissait beaucoup, elle lui a fait savoir qu’ils en parleraient plus tard, mais qu’il n’avait pas à s’inquiéter.

Marie se confie (un peu) sur sa relation avec Thibault

Mais pas question pour Jérémy d’attendre. Il a rapidement amené Thibault à leur table pour comprendre le véritable lien qui les unissait. « Nous nous étions rencontrés à plusieurs soirées il y a longtemps. Alors c’est quoi« , a-t-elle confié devant la caméra. On a alors pu voir la mariée et le meilleur ami de Jérémy discuter comme si de rien n’était. De quoi rassurer le candidat qui a vite compris que leur histoire passée ne serait pas un obstacle à leur mariage. Il était donc très tendre lors de leur première danse.

Ils retournèrent ensuite dans leur suite nuptiale. Et vu leur alchimie, la question de la sexualité a très vite traversé l’esprit du jeune homme. « La sexualité pour la vie future est extrêmement importante. Après avoir pris le temps, je trouve ça intéressant aussi. On peut se sauter dessus, ça peut être très bien, ou on ne peut pas se sauter dessus tout de suite. (…) Il vaut mieux faire monter la température« , a-t-il déclaré devant les caméras. Alors que s’est-il passé lors de cette soirée ? Il faudra attendre avant de le savoir.