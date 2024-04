La publication le 2 avril d’un article dans Libérer avec des témoignages contre Manu Lévy, animateur phare de NRJ, avait créé un séisme au sein de la radio, déjà fragilisé par l’affaire Cauet qui fait l’objet de cinq plaintes, dont une pour viol sur mineure.

En effet, selon cet article, l’animateur des célèbres matinales est poursuivi en justice par quatre anciens collaborateurs pour actes de harcèlement moral. Celui qui était décrit comme « un patron tyranniqueUne fois les micros éteints, il a formellement nié les accusations portées contre lui, mais le 15 avril, un nouveau témoignage a été partagé par TikTok par un ancien collaborateur, nuisant encore davantage à l’image de l’animateur.

« Ce qui est dur, c’est que c’est insidieux. C’est un dénigrement permanent, une petite goutte de poison chaque jour », explique Isabelle Giami, sa co-animatrice de 2018 à 2023 dans les colonnes de Libération. Dans l’article, les témoignages recueillis dénoncent un «sabotage mental« , mais aussi commentaires sexistes et des comportements toxiques qui auraient entraîné des départs précipités de standardistes tombés dans la dépression.

Des accusations qui Manu Lévy réfute catégoriquement. « Je suis exigeant, précis, rigoureux, mais je n’ai jamais méprisé personne. Je peux faire « valves » en studio, mais jamais dans le but de me moquer de moi », s’est-il défendu. L’animateur juge les propos que ses anciens collaborateurs lui reprochent d’avoir tenus « toujours professionnel, dans le but d’améliorer la qualité de la diffusion ». Manu Levy était également soutenu par Gaël Sanquer, directeur adjoint des médias musicaux chez Groupe NRJ, qui a défendu l’hôte en déclarant que« En treize saisons, Manu n’a jamais fait l’objet du moindre reportage officiel ».

Mais lundi 15 avril, un nouveau témoignage a fait irruption sur les réseaux sociaux. Un ancien collaborateur de Many Levy a publié une vidéo sur TikTok dans laquelle il dénonce des abus présumés de la part de l’animateur. « Cela fait trois ans que je voulais en parler. » déclare celle qui s’appelle Jo Mordon sur le réseau social. Ceci décrit « enfer » vécu par les équipes de l’animateur radio et affirme que Manu Levy aurait brisé ses rêves. Selon lui, il a été contraint de quitter la série pour « sauve ta vie ».

Ancien community manager de l’émission pilotée par Manu Levy, il dit « Je me sentais continuellement rabaissé et traité comme de la merde » par l’animateur. Des abus qui selon lui se seraient intensifiés jusqu’à ce que l’ambiance devienne « invivable« , au point, affirme-t-il, qu’il ne dormait plus et ne mangeait plus. »Chaque matin, je vais à la radio avec des Dolipranes dans ma poche parce que j’ai mal au ventre et j’ai envie de vomir. » raconte l’ancien salarié, âgé de 18 ans au moment des faits reprochés. Il affirme également qu’il n’était pas pas le seul à subir ce type de comportementet se souvenir « des collègues fatigués et anxieux ». « Et si en 2024, on laissait le micro à des gens qui réussissent (en divertissant, ndlr) sans casser personne ? dit-il enfin pour conclure sa vidéo. Pour le moment, le principal intéressé n’a pas encore réagi à ce témoignage.