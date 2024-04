Mardi 16 avril 2024, La Principauté de Monaco rend hommage à Marcel Pagnol qui a longtemps vécu sur le Rocher. Un lieu cher au cœur du cinéaste où il a vécu de beaux moments mais aussi un terrible drame.

Dans les années 1940. Après le succès de ses films Marius Ou Topaze, Marcel Pagnol est devenu un grand nom du cinéma. Établi à Paris, il quitte la capitale après l’arrivée des Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, refusant de collaborer avec eux. Marcel Pagnol s’installe alors dans le sud, à Cagnes-sur-Mer. Une ville bien trop calme pour sa compagne Josette Day. Pour lui faire plaisir, il décide de déménager, une nouvelle fois. C’est ainsi qu’il s’ancre à Monte-Carlo. Nous sommes en 1943 et il achète un appartement où il souhaite vivre après la guerre.

Marcel Pagnol achète un hôtel particulier en Principauté

C’est ce qu’il fit en 1947 avec une autre femme, son épouse, Jacqueline Pagnol. Rainier, alors âgé de 24 ans, était ravi d’apprendre que le cinéaste s’installait sur le Rocher. Les deux hommes se lient alors d’amitié et font de nombreuses apparitions ensemble.

Avec Jacqueline, Marcel Pagnol ne veut plus quitter le Rocher. A cette époque, ils étaient parents d’un petit garçon, Frédéric. Et tandis qu’un deuxième bébé – Esther née le 3 octobre 1951 – est sur le point d’arriver, Marcel craque pour une maison achetée pour une somme dérisoire, comme le raconte l’histoire. Belle matinée. En réalité, c’est un manoir à trois étages, La Lestre. Un grand séjour, une grande cuisine, des dépendances, deux salles de bains, des chambres avec vue mer… autant de pièces qui ravissent le couple.

Mais cette maison du bonheur fut marquée par un drame : la mort de leur fille le 20 février 1954. Elle fut terrassée en 24 heures par une crise de cétose. La douleur des parents était insurmontable et deux jours plus tard, le 22 février, après les funérailles de l’enfant, Marcel et Jacqueline quittaient leur heureux foyer avec leur fils Frédéric.

Un attachement à la principauté de Monaco qui perdure malgré le drame

Les liens entre Marcel Pagnol – qui avait également acheté un château à Marseille – et le Rocher n’ont jamais été rompus. Le cinéaste était présent au mariage de Rainier et Grace Kelly en 1955. L’homme de cinéma préside également le premier Festival de Télévision quelques années plus tard et rejoint la Fondation Prince Pierre de Monaco.