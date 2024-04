L’un des deux Français intervenus lors d’une attaque au couteau, qui a fait six morts samedi 13 avril dans un centre commercial de Sydney, est originaire de Laval, révèle France Bleu Mayenne. Damien Guerot, un menuisier installé depuis six ans en Australie, a repoussé samedi l’auteur de l’attaque au couteau à l’aide d’une perche dans un escalator.

Les images de l’attaque ont fait le tour du monde. Cinq femmes et un agent de sécurité pakistanais ont été tués. Mardi, le Premier ministre Anthony Albanese a annoncé que Damien Guerot se verrait offrir la citoyenneté australienne. Silas Despreaux et Damien Guérot « se sont comportés comme de vrais héros. Très grande fierté et reconnaissance »a de son côté salué Emmanuel Macron sur X. Contacté par France Bleu Mayenne, le père de Damien Guerot, Loïc Guerot, s’est dit très ému : « J’ai eu beaucoup de mal à dormir, c’est impressionnant, je ne trouve pas les mots, je suis extrêmement fier. »