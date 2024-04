Un réseau de désinformation bien connu se développe sur Facebook en diffusant des récits pro-Kremlin avec des publicités achetées via de faux comptes, à quelques semaines seulement des grandes élections européennes de juin, selon une enquête partagée exclusivement avec POLITICO.

Exposé pour la première fois en 2022 et plus tard sanctionné par l’UEla campagne russe Doppelganger a continué d’influencer les Européens en ligne et a été signalée par les autorités françaises et allemandes ces derniers mois.

Nouvelle recherche menée par un groupe de recherche à but non lucratif AI Forensics a montré que l’opération est non seulement active, mais en pleine croissance, touchant cinq à dix fois plus de personnes qu’on ne le pensait auparavant.

« Nous savions que Doppelganger était actif, mais l’ampleur que nous avons découverte était totalement inégalée », a déclaré Paul Bouchaud, chercheur chez AI Forensics.

La campagne se déroule alors que les autorités européennes tentent à plusieurs reprises d’éradiquer les opérations d’influence étrangère et malveillante visant à influencer l’opinion publique à l’approche des élections au Parlement européen du 6 au 9 juin. Les préoccupations liées à l’intégrité des élections de cette année sont encore alimentées par l’essor des technologies d’intelligence artificielle de dernière génération, qui amplifient la désinformation et les faux contenus en ligne.

La France est « submergée par la propagande et la désinformation », a déclaré mardi le ministre français des Affaires européennes, Jean-Noël Barrot. « Au cours des six dernières semaines, il n’y a pas eu une semaine sans qu’une campagne de désinformation coordonnée touche la France. »

Le réseau d’influence russe a pu acheter et diffuser des publicités sur Facebook pour cibler l’Allemagne et la France et augmenter ses chances d’être perçu comme faisant partie d’un échec plus large de Facebook à contrôler les publicités politiques, selon l’étude. Plus de 65 pour cent des publicités liées à des questions politiques et sociales étaient diffusées sans étiquette sur Facebook dans plus de 16 pays de l’Union européenne – et Meta a supprimé moins de 5 pour cent de ces publicités, selon le communiqué.

La diffusion de publicités politiques non déclarées viole la propre politique de Facebook et pourrait même enfreindre la nouvelle loi européenne sur la modération des contenus, la loi sur les services numériques (DSA), entrée en vigueur en août 2023 pour les très grandes plateformes en ligne.

Ben Walters, porte-parole de Meta, a déclaré : « Les opérations russes ciblant l’Ukraine sont agressives et persistantes, c’est pourquoi nous détectons et supprimons continuellement les comptes et les pages associés à ces campagnes. » Il a ajouté que les équipes de détection des menaces avaient constaté un « déclin constant » du suivi global des campagnes coordonnées en provenance de Russie au cours des dernières années.

Les poulets d’Ukraine et les protestations des agriculteurs

« Si nous ne nous opposons pas à l’adhésion de l’Ukraine à l’Union européenne, nous ruinerons nos agriculteurs », a déclaré un article payant en français le 28 janvier, alors que les manifestations balayaient les pays de l’UE, de la France à la Pologne en passant par l’Allemagne.

La publicité en français, décrivant l’importation de poulets et d’œufs ukrainiens comme une « concurrence déloyale », fait partie des quelque 4 000 messages sponsorisés diffusés par des milliers de fausses pages Facebook exploitées par Doppelganger entre août 2023 et le 31 mars 2024. De tels messages ont été vus. par au moins 38 millions d’utilisateurs.

Environ 138 600 utilisateurs de Facebook en France et 37 500 utilisateurs en Allemagne ont vu au moins une de ces publicités portant atteinte à l’Ukraine et à l’UE et liées à des événements tels que l’annonce de nouveaux programmes d’aide à Kiev, le conflit Israël-Gaza et les manifestations des agriculteurs tous les jours au cours de cette période. . Les chercheurs détectaient encore de nouvelles publicités atteignant des centaines de milliers au 15 avril.

«Ils sont extrêmement réactifs», a déclaré Bouchaud. « Nous avons constaté qu’ils avaient tendance à commencer à publier de nouvelles annonces juste un jour après les événements majeurs. »

Moins de 20 % des publicités de propagande pro-russe payantes et boostées ont été supprimées par Meta après avoir été montrées aux utilisateurs au moins 2,6 millions de fois.

Les chercheurs ont également identifié plus de 8 000 publicités pour des escroqueries cryptographiques qui ont atteint plus de 128 millions de comptes principalement en France, en Italie et en Espagne en janvier et février 2024, qui provenaient apparemment d’un réseau coordonné.

Bilan de Doppelganger

Ce qui est frappant, c’est que la campagne a été menée par un réseau bien connu des autorités européennes, des organisations de désinformation et même de Meta.

L’opération baptisée Doppelganger a été découverte pour la première fois en 2022 après avoir diffusé de la propagande à partir de sites Web usurpant les médias occidentaux comme The Guardian, Ansa et Spiegel sur des réseaux sociaux comme Facebook et X via des publicités et de faux profils. Meta estimait à l’époque que la chaîne avait payé plus de 100 000 dollars pour les publicités de propagande.

Le réseau, apparemment axé sur l’influence sur l’Allemagne et la France, s’est également avéré plus tard se faire passer pour des ministères gouvernementaux et d’autres médias comme Le Monde.

Meta a identifié deux sociétés russes, Struktura et Social Media Agency, dès 2022. L’UE a sanctionné ces entités en juillet 2023.

Meta, qui possède Facebook, WhatsApp et Instagram, a déclaré en août 2023 qu’elle surveillait et prenait des mesures contre le réseau, mais a averti qu’elle le considérait comme étant important et persistant mais « à faible impact sur la plateforme ».

Walters, le porte-parole de Meta, a déclaré que Meta avait bloqué des dizaines de milliers de pages connectées au réseau Doppelganger et que les pages citées dans le rapport avaient presque toutes été supprimées quelques heures après la publication d’une annonce.

Bouchaud, chercheur en IA Forensics, qui travaille également à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), a déclaré qu’il était « effrayant de voir qu’une telle plateforme prétendant prendre des engagements en matière de sécurité en ligne ne fait rien malgré de multiples avertissements ».

AI Forensics a utilisé les données de la bibliothèque publicitaire publique de Facebook pour créer et entraîner son propre algorithme sur 230 millions de méta-publicités afin de détecter les publicités politiques dans 16 pays de l’UE. En août 2023, Meta a été contrainte, avec d’autres plates-formes majeures, de créer la bibliothèque publicitaire détaillée dans le cadre du DSA.

L’algorithme visait à imiter les systèmes de modération de Facebook pour identifier les publicités politiques et recherchait des messages basés sur des indicateurs tels que les noms de dirigeants comme le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz, des textes similaires ou des mots liés à l’Ukraine ciblant des personnes dans 10 langues différentes.

Les chercheurs ont déclaré que les milliers de publicités trouvées provenaient de pages Facebook qui « étaient simplement créées pour payer une publicité, atteindre immédiatement un nombre important de comptes, puis être simplement supprimées », a déclaré Bouchaud. « C’est plus efficace que de développer une communauté. où ils doivent attirer de vraies personnes pour interagir avec des comptes.

Le porte-parole de Meta, Walters, a rejeté ces conclusions, arguant que leur bibliothèque publicitaire n’inclut pas les 430 000 publicités que la société a rejetées dans l’UE entre juillet et décembre 2023 avant leur publication. Il n’est pas non plus d’accord avec la définition de publicité politique pour l’algorithme utilisé pour le rapport.

Heure de grande écoute

Pour les chercheurs, leur capacité à identifier des milliers de publicités secrètes, y compris un vaste réseau d’influence russe connu, « en seulement quelques jours et avec seulement une fraction des données disponibles pour Meta », est le signe que l’entreprise qui comptait plus de 65 000 employés et 38,7 $ milliards de dollars de revenus publicitaires en 2023 ne sont pas prêts pour les élections aux heures de grande écoute.

« Nous sommes à deux mois d’une élection face à une menace qui a été préalablement identifiée, qui est active et pour laquelle Meta ne prend vraiment pas de mesures sérieuses pour y faire face », a déclaré Marc Faddoul, directeur d’AI Forensics.

Plus de la moitié des pages Facebook qui diffusaient des publicités politiques américaines ont déjà réussi en 2020 à échapper au contrôle de la plateforme et à dissimuler l’identité de leurs soutiens.

Les résultats de la désinformation surviennent alors que les autorités européennes sont déjà en alerte face à de potentielles menaces électorales.

Le gouvernement tchèque a autorisé mercredi en mars une opération soutenue par le Kremlin via le site Internet Voice of Europe, qui colporte de la propagande.

« Selon nos services de renseignement, les objectifs de Moscou sont clairs : contribuer à élire davantage de candidats pro-russes au Parlement européen et renforcer le discours pro-russe au sein de cette institution », a déclaré le Premier ministre belge Alexander de Croo, dont le pays dirige actuellement le Conseil des ministres. l’UE, a déclaré la semaine dernière.

Le procureur fédéral belge a ouvert la semaine dernière une enquête sur le réseau Voice of Europe, accusé d’avoir payé des députés européens pour promouvoir l’agenda du Kremlin.