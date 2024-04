Avez-vous manqué les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? 20 minutes fait le point pour vous tous les soirs à 19h30. Entre les déclarations fortes, les avancées sur le front et les résultats des combats, voici les principaux points de la journée.

Le fait du jour

Volodymyr Zelensky a promulgué ce mardi la loi pour mobiliser davantage d’hommes face à l’invasion russe. L’Ukraine, confrontée à une pénurie de soldats volontaires, travaillait sur ce texte depuis de nombreux mois, ponctués de polémiques. Le 11 avril, le Parlement ukrainien a adopté ce projet de loi avec 283 voix pour.

Ce texte, qui aggrave notamment les sanctions pour ceux qui résistent, a fait scandale en raison de la suppression à la dernière minute d’une clause prévoyant la démobilisation des soldats ayant servi 36 mois, un coup dur pour les soldats qui combattaient sur le front. depuis plus de deux ans. Les autorités ont assuré que la question de la démobilisation serait réglée par une loi distincte, mais aucune date pour sa préparation et son adoption n’a été fixée.

En difficulté pour trouver des volontaires, Kiev vient d’élargir la mobilisation, abaissant l’âge des appelés de 27 à 25 ans. Désormais, les sanctions contre ceux qui tenteront d’échapper à la mobilisation seront durcies. Le texte facilite également les procédures d’inscription en créant un dispositif numérique dédié.

Le numéro du jour

37 000. C’est au minimum le nombre de civils et de soldats ukrainiens portés disparus depuis le début du conflit, a indiqué sur Facebook le commissaire aux droits de l’homme Dmytro Loubinets. « Ces chiffres pourraient être bien plus élevés », a-t-il toutefois souligné, alors que les travaux de recensement étaient toujours en cours. Le nombre de victimes civiles est d’autant plus difficile à déterminer qu’aucune information fiable n’est disponible sur les territoires occupés par la Russie depuis le début de l’invasion.

La déclaration d’aujourd’hui

» Je suis convaincu que le premier sommet mondial pour la paix en Suisse peut ouvrir la voie à une paix juste pour l’Ukraine. Le rôle actif de la Chine peut certainement accélérer nos progrès sur cette voie. » »

Volodymyr Zelensky s’est montré optimiste quant au rôle que pourrait jouer la Chine lors de la conférence de paix organisée en Suisse en juin, à laquelle la Russie a indiqué qu’elle ne participerait pas. Le président ukrainien réagissait à une rencontre entre le chancelier allemand Olaf Scholz et son homologue chinois Xi Jinping à Pékin. Le dirigeant allemand affirme avoir demandé au président chinois de faire pression sur la Russie pour que Vladimir Poutine arrête sa « campagne insensée » en Ukraine car « la parole de la Chine a du poids en Russie », a-t-il déclaré. -il ajoute.

La tendance du jour

Une élection cruciale pour Kyiv. La Chambre des représentants des États-Unis votera cette semaine sur des projets d’aide distincts pour l’Ukraine et Israël, a annoncé lundi le président de cette chambre basse du Congrès. Une enveloppe de 60 milliards de dollars pour Kiev, demandée par le président démocrate, est bloquée au Congrès depuis des mois, tout comme une autre enveloppe pour Israël.

« Cette semaine, nous examinerons des projets de loi distincts », dont ceux permettant de « financer notre allié israélien » et de « soutenir l’Ukraine dans sa guerre contre l’agression russe », a déclaré le leader républicain de la Chambre des représentants, Mike Johnson.

Notre dossier sur la guerre en Ukraine

De loin premier soutien militaire à Israël et à l’Ukraine, les États-Unis n’ont pas envoyé d’aide majeure à Kiev depuis décembre 2023, en raison du blocage du dossier par les républicains au Congrès. Un paquet de 60 milliards de dollars d’assistance militaire et économique à l’Ukraine a certes été adopté au Sénat, à majorité démocrate, en février. Mais les républicains à la Chambre des représentants refusent d’examiner le texte – en raison, entre autres, d’un autre différend, sur la question de l’immigration.