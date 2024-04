Pour remporter le jackpot Euromillions de 106 millions d’euros, mis en jeu ce mardi 16 avril 2024, la combinaison à jouer était la suivante : 22 – 29 – 31 – 39 – 46 ainsi que les deux bonnes étoiles 3 et 7.

Aucun joueur n’a pas réussi à deviner la combinaison exacte du jackpot. D’autre part, cinq personnes trouvé la bonne combinaison et l’une des deux bonnes étoiles, gagnant 337 636,50 euros. Cinq autres personnes, dont un Français avoir trouvé cinq numéros sans étoile et gagner 31 564,40 euros. Enfin, 44 joueurs, dont 12 français avoir fait correspondre quatre numéros et deux étoiles et gagné 1 117,20 euros.

Par ailleurs, un participant a gagné un million d’euros avec le code My Million MX883 5599.

Le prochain tirage de l’Euromillions aura lieu vendredi 19 avril. 120 millions d’euros seront en jeu.

