L’entraîneur du Borussia Dortmund, Edin Terzic, a lancé un avertissement au PSG avant les demi-finales de la Ligue des champions. Ce mardi, le BVB a renversé l’Atlético de Madrid (4-2), retrouvant les Parisiens cette saison après la phase de poules.

Après leur affrontement en phase de groupes, le PSG et le Borussia Dortmund se retrouveront cette saison en demi-finale de la Ligue des Champions. Si les Parisiens ont réussi à renverser le FC Barcelone (4-1) mardi soir, l’équipe dirigée par Edin Terzic a fait de même (4-2) face à l’Atlético Madrid.

« Je pense que nous sommes une équipe encore plus stable et meilleure qu’en septembre ou novembre », a prévenu Edin Terzic, entraîneur du Borussia Dortmund, après que son équipe se soit qualifiée pour les demi-finales de la Ligue des champions malgré une défaite (2-1) en finale. premiere jambe.

« Le match aller là-bas ne nous a pas du tout plu »

Lors de la phase de poules, le PSG s’est imposé (2-0) au Parc des Princes avant de faire match nul (1-1) au BVB, permettant aux deux équipes de se qualifier pour les huitièmes de finale. « Le match aller là-bas ne nous a pas du tout plu, nous étions loin de ce que nous voulions faire. Mais c’était quand même un match serré. Le match retour ici était complètement différent. C’était aussi un match serré mais nous étions plus proches que Le PSG vers la victoire », a souligné Edin Terzic.

Premier de son groupe, le Borussia Dortmund a ensuite éliminé le PSV Eindhoven, où le PSG avait battu la Real Sociedad. Pour la quatrième fois de son histoire, le club allemand disputera les demi-finales de la Ligue des Champions. « Je suis extrêmement heureux, extrêmement heureux et extrêmement fier de l’équipe et du club. L’ambiance était exceptionnelle ce soir. Si on regarde les deux matches, je pense que nous méritions de nous qualifier pour les demi-finales », a estimé Terzic, pour qui rien ne sera