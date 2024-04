Cela lui donne plus d’espace pour parler franchement, comme le voient ses alliés – et, espère-t-il, réhabiliter son héritage au-delà de son échec à maintenir la Grande-Bretagne dans l’UE après avoir convoqué le référendum sur le Brexit en 2016.

Éclipser le PM

Peter Ricketts, un collègue qui a été conseiller à la sécurité nationale de Cameron entre 2010 et 2012, a déclaré à POLITICO : « Il sait qu’il dispose d’un temps limité pour faire la différence. Et il y va vraiment.

Le responsable du ministère des Affaires étrangères cité précédemment était d’accord. « (Cameron) donne l’impression d’être un homme pressé – il sait qu’il ne lui reste que quatre ou cinq mois et veut que cela compte. »

Un deuxième responsable, qui, comme le premier, a gardé l’anonymat parce qu’il n’était pas autorisé à parler publiquement, a déclaré à propos de Cameron : « Il est très exercé à faire avancer les choses et à faire des progrès tangibles. N’ayant aucune influence politique nationale dans le jeu, je pense qu’il est moins contraint et qu’il opère avec un plus grand appétit pour le risque.»

Grâce à son expérience sur la scène mondiale et à son attitude décontractée, certains observateurs pensent que Cameron a commencé à éclipser Sunak, avec au moins un député conservateur ayant accidentellement qualifié le ministre des Affaires étrangères de « Premier ministre » depuis son retour dans la mêlée politique.

George Osborne, chancelier de Cameron à l’époque où il détenait effectivement le titre, a décrit son ancien patron comme « agissant comme le Premier ministre britannique ».