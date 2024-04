Offrir l’article

!







Non, le Kremlin ne condamnera pas l’attaque iranienne contre Israël. Dimanche 14 avril, l’ambassadrice d’Israël à Moscou, Simona Galperin, a néanmoins placé la barre plus haut. « Nous attendons de nos collègues russes qu’ils condamnent l’attaque iranienne sans précédent sur le territoire israélien », a déclaré le diplomate dans la matinée. Elle n’a pas attendu longtemps, pour être violemment rappelée à l’ordre par Maria Zakharova, la porte-parole de la diplomatie russe, réputée elle aussi pour ne pas avoir sa langue dans sa poche. « Simona, rappelez-moi quand Israël a condamné ne serait-ce qu’une seule frappe du régime de Kiev contre des régions russes ? Tu ne te souviens pas ? Moi non plus. Mais je me souviens des déclarations régulières de responsables israéliens soutenant les actions criminelles et terroristes de la rue Bankova », a-t-elle répondu, faisant référence au discours de la présidence à Kiev.

Avant cet échange de gentillesses, le ministère des Affaires étrangères avait publié un communiqué qui rappelait surtout le « droit de légitime défense » des Iraniens après la frappe contre leur consulat à Damas le 1er avril. Cette attaque a été « vigoureusement condamnée » par la Russie, souligne le texte. Plus tard dans la matinée, le ministère russe a révélé que Sergueï Lavrov et son homologue iranien Hossein Amir Abdollahian s’étaient entretenus au téléphone, l’occasion d’exposer une nouvelle fois la position de Téhéran.