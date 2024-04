Coraux blanchis et morts autour de l’île Lizard sur la Grande Barrière de Corail, située à 270 kilomètres au large de la ville de Cairns, en Australie, le 5 avril 2024. DAVID GRAY / AFP

Les conséquences de 2023, l’année la plus chaude mesurée depuis le début des relevés, sont déjà visibles sur les coraux, l’une des richesses de la nature les plus menacées par le changement climatique d’origine humaine. Même s’il est encore impossible de mesurer la mortalité réelle des colonies de polypes, le processus est en cours : les vagues de chaleur marines ont amené de nombreux récifs de la planète dans une zone mortelle. Lundi 15 avril, l’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique (NOAA) a confirmé que la Terre « connaît un nouvel événement mondial de blanchissement des coraux ».

Selon les scientifiques de l’agence américaine qui ont compilé les observations de nombreuses régions et les enregistrements des températures de surface de la mer (Sea Surface Temperature, SST) entre février 2023 et avril 2024, cet épisode, la quatrième depuis le début des enquêtes en 1985, la deuxième en moins de dix ans, est » important « . « Il est encore prématuré d’évaluer les impacts, mais cela semble très puissant, d’autant qu’il intervient très rapidement après celui de 2016 où les coraux ont besoin de plusieurs années, parfois dix ans pour se régénérer quand ce n’est pas le cas. ne meurs pas », estime Jean-Pierre Gattuso, océanographe (CNRS) au Laboratoire d’océanographie de Villefranche (Alpes-Maritimes). En 2018, une étude publiée dans la revue Nature a révélé que la chaleur de 2016 avait provoqué la mort de 30 % des coraux de la grande barrière de corail australienne.

Cette fois encore, le phénomène d’ensemble est impressionnant. Selon la NOAA, elle affecte la Floride aux États-Unis, la mer des Caraïbes, le Brésil, le Pacifique oriental le long du Mexique, de vastes zones du Pacifique Sud (dont la Polynésie française), la mer Rouge, le golfe Persique et le golfe d’Aden, le Les Seychelles, Mayotte, la côte ouest de l’Indonésie mais aussi la Grande Barrière de Corail. Le 8 mars, les autorités australiennes avaient déjà annoncé que, pour la septième fois en vingt-six ans, un « blanchiment de masse » a frappé la plus grande structure vivante du monde. Le cinquième épisode en huit ans dans cette zone.

« Alors que les océans continuent de se réchauffer, le blanchissement des coraux devient de plus en plus fréquent et grave.prévient Derek Manzello, coordinateur de la collecte de ces données, dans la publication de la NOAA. Lorsque ces événements sont intenses et prolongés, ils peuvent entraîner la mortalité des coraux. »

« Conséquences sérieuses »

