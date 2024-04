Après avoir renversé le Barça (1-4), mardi soir, le PSG retrouvera Dortmund en demi-finale de la Ligue des champions. Tout est cuisiné pour les Parisiens ?

Pour une fois, le PSG a été plutôt vernis lors du tirage au sort. Et le club de la capitale en est désormais pleinement conscient. Tombeurs du FC Barcelone en quarts de finale de la Ligue des Champions après une double confrontation époustouflante (défaite 2-3 au Parc des Princes, victoire 4-1 au stade olympique de Montjuic), les joueurs de Luis Enrique vont désormais retrouver une équipe qu’ils connaissent. eh bien : un Dortmund bien à leur portée.

Cinquièmes de Bundesliga, les Allemands ont également renversé la situation face à l’Atlético Madrid (4-2), après avoir perdu à l’aller. Et les voilà de nouveau en route vers les Rouge et Bleu, qu’ils ont rencontrés mais n’ont pas réussi à battre (2-0 à l’aller, 1-1 au retour) lors de la phase de poules. Tentant donc d’envoyer déjà le Paris Saint-Germain en finale de cette édition 2023-2024 de la C1, quatre ans après avoir vu le Bayern Munich (0-1).

Nasri voit le PSG en finale

« Une qualification pour les demi-finales ? Cela signifie une grande chosea réagi sur Canal+ Foot un Ousmane Dembélé buteur et élu homme du match face au Barça. On croise les doigts pour arriver en finale. Il va falloir bien récupérer. » Il y a bien sûr prudence chez les Parisiens qui, depuis l’arrivée du Qatar en 2011, ont payé pour apprendre que rien n’est jamais acquis en Ligue des champions. Mais cette fois, le rêve est permis.

« Hormis les blessures de dernière minute, le PSG a de très, très bonnes chances d’aller en finale.a analysé Samir Nasri sur le tournage de Club des champions de la chaîne. Face à l’Atlético Madrid, l’opposition de style aurait été difficile pour le PSG. Mais Dortmund attaquer et laisser des espaces est parfait pour Paris. » Même son de cloche du côté de Laure Boulleau, heureuse que Kylian Mbappé et ses coéquipiers évitent le « piège » Colchoneros.

S’ils savent qu’il faudra se méfier du BVB, les Franciliens ne peuvent logiquement s’empêcher de s’imaginer à Wembley. C’est naturel à ce stade d’achèvement. « C’est magnifique, on attendait ce moments’est réjoui le président Nasser Al-Khelaïfi sur RMC Sport. Nous sommes un grand club, nous sommes là pour aller le plus loin possible. (…) Notre objectif ? Nous voulons continuer sur la même voie et rester sereins. La Ligue des Champions est très difficile, tous les détails comptent. »