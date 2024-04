Disponible à partir de 46 990 € (hors bonus écologique), vous pouvez encore soustraire 4 000 €ce qui le rend ultra-compétitif face aux ID4, Skoda Enyaq et même aux nouveaux Scenic et 3008 à venir.

Une nouvelle Tesla Model Y avec 600km d’autonomie !

Jusqu’à présent, la version Longue Autonomie n’affichait pas que 533Km, la faute à une batterie de seulement 79,5 kWh brut, alors que Tesla proposait en 2021 des packs de 82 kWh brut dans la Model 3, remplacés depuis par ces nouveaux accumulateurs de moindre capacité.

Pour atteindre 600KmTesla a donc supprimé un moteur, ce qui réduit le poids et donc la consommation.

Ce nouveau modèle est donc Propulsion Long Range, dépassant la version 4×4 de 70 km. Pour 2000 € de moins, on perd donc les quatre roues motrices et plus de 200 ch. En revanche, cette version est plus performante avec un 0 à 100 en 5,9s contre 6,9s avec la petite batterie. Il est probable que le moteur choisi par Tesla soit celui de la version Performance de 235 kW (320 ch) contre 220 kW (300 ch) pour le modèle Propulsion 60 kWh.mais cela reste à confirmer.

Enfin disponible en France

Actuellement, ce modèle Propulsion Haute Autonomie est proposé à des tarifs assez élevés en Europe :

En Belgique, c’est seulement 2000 € de moins que la version 4×4 mais 4000 € de plus que la Small Battery Propulsion ! Au choix, plusieurs préféreront sans doute la transmission intégrale et 200 ch supplémentaires. Mais en France, l’écart se creuse drastiquement avec la version à petite propulsion batterie, qui ne coûte que 2 000 € de moins !

Les VRP, taxis et autres voyageurs fréquents peuvent être tentés de maximiser leur autonomie. Par rapport à la Model 3, la Y paie en effet ses formes moins performantes, avec près de 100Km WLTP de moins sur une batterie équivalente.

L’avis de Mac4Ever

Véritable best-seller pour Tesla et sur le segment des SUV électriques, le Model Y fait face à une concurrence croissante.

A des prix souvent inférieurs à 47 000 €, on retrouve désormais Enyaq, ID4 et autres modèles à grosses batteries en RWD offrant plus d’autonomie que l’américain. Cette version répond donc à une vraie demande, surtout avec un prix qui descend en dessous du bonus écologique !

2000Km dans le modèle Y 2022 (Road Trip)

Si Tesla confirmait qu’une évolution du Model Y comme le Model 3 Highland n’était pas prévue cette annéebeaucoup attendent désormais ce nouveau modèle, qui sortira sans doute en 2025. On s’étonne également que seuls les USA disposent encore de quelques exclusivités, comme la grosse batterie de 81,1 kWh ou l’habitacle 7 places. mais très apprécié des familles nombreuses et du transport de troupes.

Plutôt disruptif il y a encore quelques années, Tesla est-il à court de nouveautés ? Les ventes ralentissent en ce début d’année 2024, et il serait peut-être temps de moderniser ces modèles, notamment avec l’arrivée des Scenic, 3008, 5008 et autres Ford Explorer…

Et toi ? Achèteriez-vous ce modèle ? Dites le nous dans les commentaires!