Je veux revoir

Amélie Neten



, Capucine Anav ou encore Ayem Nour déambulent dans la Maison des Secrets, cherchent des indices, répondent au téléphone rouge et tentent de mener à bien les missions de la célèbre Voix ? C’est désormais possible puisque TF1 a mis en ligne tous les quotidiens et tous les bonus des saisons 1 à 9 sur sa plateforme TF1+.

De quoi proposer des centaines d’heures de visionnage avant le début de la saison 13, qui débutera mardi 23 avril prochain par

Christophe Beaugrand



. Mais une saison ne sera pas proposée aux aficionados de Histoire secrète.

La saison 3 de l’émission de télé-réalité, qui a vu Emilie Nef Naf sortir grande gagnante, est en effet indisponible à la demande d’une famille de candidat. Car cette édition de l’émission de confinement a été frappée par un terrible drame a posteriori : le suicide, en août 2011, de François-Xavier Leururidan, dit FX.

Plus de saisons à venir

Le candidat emblématique de la saison, dont le secret était « Je suis le fils d’un millionnaire », a tragiquement mis fin à ses jours en se jetant sous les roues d’une voiture, deux ans après avoir quitté l’émission.

François Xavier



avait en effet eu du mal à se remettre de cette aventure, mais aussi de sa participation à Carré VIPune télé-réalité amèrement ratée proposée par TF1 en 2010. Des problèmes psychologiques qui n’auraient pas été pris assez au sérieux par la production selon sa mère, qui avait indiqué à l’époque vouloir « qu’Endemol admet ses erreurs : ne pas avoir vu la détresse de (son) fils ni avoir été là quand on avait besoin de lui. » C’est donc sans grande surprise que TF1, à la demande de la famille, a décidé de ne pas proposer cette saison, comme le révèlent nos confrères de Télévision de loisirs.

Ces derniers indiquent également que les saisons 10 et 11, qui ont fait connaître Sarah Lopez,

Barbara Opsomer



ou Noré Abdelali, sont également indisponibles pour le moment, mais sont cependant « en cours de téléchargement ». Celles-ci devraient donc apparaître dans les prochains jours.