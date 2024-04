La lecture de ce contenu peut entraîner le dépôt de cookies par l’opérateur tiers qui l’héberge. Compte tenu des choix que vous avez exprimés concernant le dépôt de cookies, nous avons bloqué l’affichage de ce contenu. Si vous souhaitez y accéder, vous devez accepter la catégorie de cookies « Contenu tiers » en cliquant sur le bouton ci-dessous. Lire la vidéo

TECH – Imaginez être coincé dans un Cybertruck qui n’arrête pas d’accélérer. C’est l’histoire bouleversante racontée par José Martinez sur TikTok. Comme vous pouvez le voir dans notre vidéo ci-dessus, ce dernier explique que le cache de sa pédale d’accélérateur a commencé à glisser pendant qu’il roulait, finissant par se coincer dans le plancher.

» Il maintenait l’accélérateur enfoncé à 100 %, vitesse maximale », précise-t-il. Heureusement, il est resté calme et a découvert qu’en gardant le pied sur le frein, il pouvait arrêter l’accélérateur. « Si quelqu’un panique, cela pourrait être dangereux », conclut José Martinez. Ayant été sensibilisée au problème, l’agence fédérale américaine chargée de la sécurité routière a contacté Tesla, indique Actualités NBC.

Début avril, un autre conducteur a évoqué un problème similaire sur le forum du Cybertruck Owners Club. » J’ai relâché l’accélérateur, mais la vitesse n’a pas augmenté diminue « , a-t-il écrit, ajoutant que même lorsqu’il a appuyé sur le frein, le véhicule ne s’est pas arrêté et s’est retrouvé dans le poteau d’un feu tricolore. Des photos postées sur le forum montrent un Cybertruck rayé et légèrement cabossé.

Les livraisons des Cybertrucks sont retardées

En tout cas, il semble que Tesla prenne tout cela au sérieux. Sur ce même forum, des dizaines d’internautes se plaignent de retards ou de reports de livraisons, ce qui laisse penser que la marque souhaite corriger discrètement ces défauts majeurs. Un client explique même que son vendeur a évoqué un problème d’accélérateur.

Après, c’est difficile d’y voir clair : comme expliqué Le bord, Tesla ne répond pas aux journalistes, et n’a pas encore choisi de communiquer sur cette histoire d’accélérateur ni de procéder à un rappel officiel. Par ailleurs, l’entreprise a d’autres problèmes à gérer : ses marges diminuent, de ce fait elle vient de licencier plus de 10% de ses salariés, rapporte le média spécialisé. Électrek – ce qui fait quand même 14 000 personnes.

C’est loin d’être la première fois que le Cybertruck fait polémique depuis sa sortie en novembre 2023 : en janvier dernier, la chaîne YouTube Out of Spec Reviews montrait notamment que les détecteurs anti-pincement du pick-up, qui se ferment automatiquement, n’étaient pas toujours très efficace et pourrait provoquer des blessures aux doigts. Fin mars, l’ingénieur en chef du Cybertruck, Wes Morrilla confirmé que son équipe était consciente du problème et que des mises à jour le corrigeraient.

