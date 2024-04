Le vice-président du Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif) Gil Taieb est décédé à l’âge de 66 ans, a annoncé mardi l’institution, saluant un « militant infatigable, fervent défenseur d’Israël et de la communauté juive ».

« C’est une perte immense pour la communauté juive et ses institutions. Sa disparition laisse un vide immense », a déclaré le Crif sur ses réseaux sociaux.

« Engagé, charismatique, courageux et bienveillant, il n’a jamais renoncé au sourire qu’il a toujours arboré, jusqu’aux derniers instants du combat qu’il a mené contre la maladie », selon le président du Crif, Yonathan Arfi.

La ministre de la Culture Rachida Dati a exprimé sa « grande tristesse » et sa collègue Aurore Bergé, chargée de la lutte contre les discriminations, a salué « une ardente défenseure de nos valeurs républicaines et universalistes ».

« Sa contribution contre la haine en ligne a fait des progrès significatifs dans notre lutte pour un monde plus juste et plus respectueux », a déclaré Dilcrah (délégation interministérielle de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT).

Sa mémoire a également été saluée par le Fonds social juif unifié (FSJU) dont il était vice-président et qui s’est dit « dévasté ». Le Consistoire de Paris a rendu hommage à « une personnalité essentielle de la communauté juive française ».

« Gil a été un ami et un frère depuis plus de vingt ans, qui a touché ma vie », a réagi l’imam de Drancy Hassen Chalghoumi. Responsable des relations avec le judaïsme au sein de l’Église catholique, le père Christophe Le Sourt a salué « un canal de fraternité ».

Côté politique, l’ancien ministre de l’Europe Clément Beaune a salué son « énergie » qui a « impressionné et rassuré ». Le député Sylvain Maillard, président du groupe Renaissance, a déploré « une perte immense » et son collègue PS Jérôme Guedj a salué « un mensch ».

Plusieurs élus parisiens ont également réagi, parmi lesquels la maire d’Horizons du 9e arrondissement Delphine Bürkli, qui a salué « une voix forte, un leader et un homme d’honneur », et l’adjoint socialiste à la mairie de Paris Jean-Luc Romero selon qui Gil Taieb « a fait de sa vie un combat personnel et collectif contre l’antisémitisme ».

Né en Tunisie en 1957, docteur en chirurgie dentaire, Gil Taieb a également fondé l’association de soutien à Israël (ASI France) en 1990. Il était marié à Karen Taieb, adjointe (liée PS) au patrimoine à la mairie de Paris.

Les principales organisations juives et plusieurs personnalités ont rendu hommage à son activisme en faveur des plus démunis, de la cause des Juifs et d’Israël, et à sa lutte contre l’antisémitisme.